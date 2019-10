DHL es uno de los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo, reconocido por Great Place to Work® Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 16:00 h (CET) DHL Express ha sido incluida este año en la lista, como una de las mejores 25 multinacionales para trabajar, por tercera vez consecutiva. En 2019, DHL Express ha ascendido dos puestos respecto de 2018, ocupando el cuarto puesto DHL Express, el principal proveedor de servicios de transporte internacional del mundo, ha sido reconocido como el cuarto mejor lugar para trabajar a nivel mundial, en el ranking de empleadores de 2019 elaborado por Great Place to Work® y FORTUNE. Cada año, Great Place to Work®, empresa global de consultoría y análisis de personas, evalúa la experiencia laboral de los empleados, a través de su programa de certificación. En 2019, más de 8.000 organizaciones participaron en el proceso de selección, representando las voces de 12 millones de empleados a nivel internacional. De ese grupo de empresas, se seleccionaron los 25 Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo. Los criterios de evaluación se basan en el criterio principal de la Confianza, analizando la relación de los empleados con la gerencia, con otros empleados y con sus trabajos. Este año, DHL Express ha sido catalogado como uno de los mejores lugares para trabajar en el mundo por tercera vez consecutiva.

"Este triplete es una gran fuente de orgullo para todos en DHL Express", ha comentado John Pearson, CEO de DHL Express. "También es un fuerte testimonio de que nuestra cultura del reconocimiento es el principal impulsor de la sobresaliente satisfacción de nuestros empleados. Nuestros más de 100.000 empleados son el corazón de nuestro negocio y el motor más importante de nuestro éxito global. Ellos son los que ponen su pasión por su trabajo al servicio de nuestros clientes, para ofrecerles la mejor calidad posible, cada día, en cada lugar".

"Nuestra intención siempre ha sido ser el empleador elegido", dice Regine Buettner, Vicepresidenta Ejecutiva de Recursos Humanos, Global, DHL Express. "Queremos que DHL Express sea un lugar donde la gente desee trabajar y donde nuestra gente disfrute viniendo a trabajar todos los días. Lo hemos logrado al cumplir con una estrategia muy simple, que comienza con 'gente motivada' y esto, a su vez, nos ha permitido forjar una cultura distinta dentro de nuestro negocio. Nuestra mentalidad de alto rendimiento se repite en todo el mundo y nuestra gente posee un genuino sentido de la pasión y el compromiso, algo que Great Place to Work continúa reconociendo y de lo que estoy increíblemente orgullosa".

"Si piensas en lo que más de 100.000 personas hacen todos los días en DHL en más de 220 países, para entregar productos y servicios en los rincones más urbanos y más remotos, esta es, quizá, la compañía más global del mundo. Cuando piensas en todos los desafíos de idioma, cultura, clima y normativas a los que se enfrentan a diario y, sin embargo, son capaces de conectar a las personas y mejorar sus vidas (anteponiendo a sus empleados ante todo lo demás), es claramente una de las compañías más increíbles del mundo. El 92% de su gente, desde lo más alto de la organización hasta la primera línea, dice que es un gran lugar para trabajar para todos. ¿Su secreto? Tener un propósito específico y tener el programa de capacitación 'Especialistas Internacionales Certificados' más innovador y completo a nivel internacional", ha comentado el CEO de Great Place to Work, Michael Bush.

La clasificación de Great Place to Work® de los 25 Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo se puede encontrar aquí.

