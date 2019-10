10 octubre: Taller de Autocuidados para la ciudadanía organizado por el Colegio de Enfermería de Gipuzkoa

Bajo el título "Aprender a cuidarse" tendrá lugar este jueves, 10 de octubre, a partir de las 16,30 horas en la sede del COEGI en San Sebastián con el objetivo de que los ciudadanos adopten un rol más activo y responsable en el cuidado de su salud. Las plazas son limitadas. Para asistir es necesario inscribirse en el teléfono 943445672 El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha organizado un taller sobre autocuidados que tendrá lugar el jueves, 10 de octubre, a las 16,30 horas en la sede del Colegio (c/Maestro Santesteban, 2, 1º), junto Arcco Amara.

Bajo el título Aprender a cuidarse, el taller será impartido por la enfermera de Atención Primaria-PAC, Henar Lobo Callejo, con el objetivo de fomentar el autocuidado de los asistentes, quienes aprenderán a adoptar un rol más activo y responsable en el cuidado de su salud y a tomar conciencia de los procesos agudos leves como fiebre, catarro, gripe, tos, dolor de garganta, diarrea y vómitos.

La duración del taller será de dos horas y media y los asistentes podrán aprender, entre otras, cuestiones relacionadas con: fiebre (definición, qué hacer, cuándo consultar, etc.); gastroenteritis (medidas preventivas, signos deshidratación, etc.); catarro-gripe (diferencias, medidas, contagio, etc.); tos (tipos, causas, etc.); y/o dolor de garganta (causas, cuándo consultar, etc.). Además, recibirán hojas de recomendaciones escritas y referencias de páginas web profesionales en las que poder consultar.

El taller está abierto a toda a la ciudadanía, previa inscripción, llamando al Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, teléfono 943 445 672. El aforo es limitado (máximo 25 personas) y las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

Taller de Autocuidado: “Aprender a Cuidarse”.

Fecha: 10 de octubre de 2019.

Horario: De 16:30 a 19:00 horas.

Lugar: Sede del COEGI (c/ Maestro Santesteban, 2, 1º). San Sebastián

Docente: Henar Lobo Callejo, enfermera de Atención Primaria-PAC.

Aforo Limitado: Máximo: 25 personas

Inscripciones: Tfno 943445672

www.coegi.org

Sobre el COEGI

El Coilegio aglutina a 5.258 colegiadas en Gipuzkoa, de las cuales el 93% son mujeres. La edad media es de 44,5 años. Entre otras muchas actividades, el COEGI organiza cada año más de 80 actividades formativas destinadas a enfermería, en la que participan cerca de 1.500 enfermeras cada año