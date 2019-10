La alfarería Raimundo Sánchez ofrece consejos para cuidar las cazuelas de barro Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 12:41 h (CET) Tras el verano, el cambio de temperatura se nota también en la cocina. Ahora es cuando más apetecen platos de cuchara reconfortantes para combatir el frío. Toca sacar las cazuelas de barro En Raimundo Sánchez disponen de una amplia gama de cazuelas de barro baratas para preparar las mejores recetas para este otoño. Las ventajas de las ollas de barro son numerosas ya que son térmicas y permiten la cocción de los alimentos sin casi nada de grasa, además de ser un elemento decorativo en el que servir los guisos.

Antes de ponerse a cocinar, desde esta alfarería en Madrid quieren ofrecer unos consejos para cuidar las cazuelas de barro y que estas duren más tiempo.

Si se trata de una cazuela u olla de barro nueva, el primer cuidado es “curarla”, ya que los poros del barro están abiertos, por lo que al ponerlos en contacto con el calor la olla o cazuela podría agrietarse e, incluso, llegar a explotar.

Para evitarlo es recomendable dejar la cazuela de barro en remojo en agua fría durante ocho horas como mínimo. Luego con una esponja se retira cualquier resto de polvo de barro que pueda tener.

Aprender a curar ollas de barro no es lo único que hay que hacer para alargar la vida de las ollas, también es bueno seguir otros consejos para mantenerlas en buen estado por mucho más tiempo.

Evitar los cambios bruscos de temperatura

Se recomienda no poner una olla de barro caliente directamente en una tabla o superficie fría ya que los cambios bruscos de temperatura pueden hacer que se agriete. Para ello es aconsejable colocar un paño de cocina bien acomodado que resista el calor.

Evitar el uso de detergente

Para la limpieza de ollas de barro no es necesario usar detergentes o jabones ya que muchos dejan películas o moléculas de los mismos en los poros del barro que al usarlas puede hacer que los alimentos adquieran ese aroma.

Utilizar bicarbonato para su limpieza

El bicarbonato es la mejor opción para limpiar el barro y quitarle los malos olores.

Secarlas de una manera óptima

Secar bien las ollas de barro antes de guardarlas ayudará a su mantenimiento. Una vez secas es importante que al guardarlas se ponga la tapa al revés, y con una servilleta entre la olla y la tapa para asegurar que entre el flujo de aire, así se evita la aparición de moho.

En Raimundo Sánchez disponen de cazuelas de barro de gran calidad a un precio económico para que cualquier comensal disfrute al máximo de un guiso.

