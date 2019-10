Darragh Kenny se lleva la Copa de SM la Reina – Trofeo Segura Viudas Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 12:10 h (CET) Darragh Kenny, con Sweet Tricia, ha sido el vencedor de la Copa de SM la Reina – Trofeo Segura Viudas La prueba que ha abierto la tercera jornada del CSIO Barcelona en la pista olímpica del RC Polo. El jinete irlandés ha marcado el tiempo más rápido de los 14 participantes que han accedido a la segunda manga de la competición. En esta segunda ronda, Kenny ha concluido el recorrido en 37.11’’, dos segundos más rápido que su inmediato perseguidor, el sueco Henrik von Eckermann (Nancy Me).

En tercera posición se ha clasificado la amazona portuguesa Luciana Diniz, con Fit For Fun 13. Para encontrar al mejor representante español hay que ir al puesto 18, ocupado por Alberto Márquez Galobardes, montando a Aldo du Manoir.

La jornada de este sábado en el CSIO Barcelona se cerrará a las 21 horas con la celebración de la Longines Challenge Cup, en la que tomarán parte los nueve países que no lograron el acceso a la gran final de la Copa de Naciones de mañana domingo.

El Polo Park by mesoestetic, entretenimiento para todos los públicos

Los 20.000 m2 del campo de Polo se transformarán en una gran zona familiar con propuestas lúdicas y dinámicas dirigidas tanto a adultos como a niños. Las actividades pasan por un completo Foodie Fest, un amplio market, el Brand Village y el Kids Park destinado a los más pequeños con su tradicional Pony Park, entre otras zonas. En esta edición el espectáculo deportivo también podrá alternarse con shows de pequeño formato y varios conciertos musicales diarios que se desarrollarán en la cancha de polo, el espacio verde más extenso de Barcelona.

Además, repitiendo la experiencia de la pasada edición, la marca de comida para mascotas “Affinity” ofrecerá un increíble show de Agility con varios perros en un espacio especialmente creado para ello y la Unidad Montada de la Guardia Urbana protagonizará su tradicional exhibición. También se ofrecerán clases de iniciación al volteo de la mano de los mejores especialistas del momento y demostraciones de Hípica Adaptada, de la mano de Raúl Pinteño, juntamente con la presentación de una silla adaptada para personas con movilidad reducida en la carpa de Hyundai Motor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.