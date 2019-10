Pieter Devos se adjudica la Copa Hyundai de la Ciudad de Barcelona

El jinete belga Pieter Devos, con Jade V. Bisschop, se ha impuesto en la Copa Hyundai de la Ciudad de Barcelona, prueba que ha cerrado la segunda jornada del CSIO Barcelona Después del primer recorrido, 11 jinetes y amazonas han accedido a una segunda manga en la que se ha decidido el ganador. Devos ha sido el más rápido en esta fase con 52.18 segundos y ningún derribo, repitiendo así el triunfo conseguido en esta misma prueba hace sólo dos años.

Segundo ha sido el italiano Emilio Bicocchi, montando a Evita Sg Z, que se ha quedado a 15 centésimas del vencedor. Christian Ahlmann, jinete alemán, ha completado el pódium con Take a Chance on Me Z. Ningún representante español ha pasado a la segunda manga, aunque el mejor clasificado ha sido Jesús Torres (Orphee Du Breche), en la décimo cuarta posición final. La Copa Hyundai de la Ciudad de Barcelona se ha disputado coincidiendo con la celebración de la tradicional cena de gala.

La tercera jornada del CSIO Barcelona se abrirá este sábado en la pista olímpica del Real Club de Polo con la Copa de SM La Reina – Trofeo Segura Viudas (14 horas). Y se cerrará a las 21 horas con la disputa de la Longines Challenge Cup.

El Polo Park by mesoestetic, entretenimiento para todos los públicos

Los 20.000 m2 del campo de Polo se transformarán en una gran zona familiar con propuestas lúdicas y dinámicas dirigidas tanto a adultos como a niños. Las actividades pasan por un completo Foodie Fest, un amplio market, el Brand Village y el Kids Park destinado a los más pequeños con su tradicional Pony Park, entre otras zonas. En esta edición el espectáculo deportivo también podrá alternarse con shows de pequeño formato y varios conciertos musicales diarios que se desarrollarán en la cancha de polo, el espacio verde más extenso de Barcelona.

Además, repitiendo la experiencia de la pasada edición, la marca de comida para mascotas “Affinity” ofrecerá un increíble show de Agility con varios perros en un espacio especialmente creado para ello y la Unidad Montada de la Guardia Urbana protagonizará su tradicional exhibición. También se ofrecerán clases de iniciación al volteo de la mano de los mejores especialistas del momento y demostraciones de Hípica Adaptada, de la mano de Raúl Pinteño, juntamente con la presentación de una silla adaptada para personas con movilidad reducida en la carpa de Hyundai Motor.