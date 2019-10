La penúltima oferta

-Toc toc



-Quien es?



-Soy el centro sensato



-Gracias, ya tenemos permanencia con Movistar,



-No, no me cierre. Queremos regalarle algo.



-Regalarme qué?



-La abstención



-La abstención?



-Abstención ilimitada



-No me lo creo



-Y una suscripción gratuita a Neoconflix



-Y eso sin subirme la factura?



-Sólo con bajar algunos impuestos



-No me interesa. Llevo años diciendo a mi gente que están mejor altos



-Pues déjeselos altos a ellos y todos contentos



-Me suena su cara y no sé de qué.



-Últimamente me confunden bastante con Malú.



-No sé, no sé, me gustaría saber donde está la letra pequeña de todo esto



-A mi no me pregunte. En mi casa no bajamos del Arial 20.