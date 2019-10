Antonio de la Torre: “Mi trabajo es un sueño hecho realidad a base de mucho esfuerzo”

Antonio de la Torre( 1968) es uno de esos actores que siempre tuvieron las ideas claras. Malagueño de nacimiento, sevillano de residencia. Estudió Periodismo y ejerció en el mundo de la información deportiva( ahí está su paso por los fines de semana en Canal Sur TV Andalucía) pero siempre soñó y quiso ser actor. Las cifras lo confirman. Entre los años 2006 y 2018 suma dos Premios Goya y nada menos que once nominaciones. Espectaculares datos que le aúpan a ser el más laureado de la historia de la estatuilla en España. Diario Siglo XXI y Mmevsto habló con el aprovechando su presencia en un acto de homenaje de los muchos que están llegándole en los últimos tiempos.



¿Se siente más acostumbrado ya a la fama?

Esto no es cuestión de acostumbrarse o no. Creo que no soy el galán arrebatador de pasiones que existen en este mundillo del cine. Soy un hombre normal que se ha tenido que ir acostumbrando a que le reconozcan en la calle. Sé que al público se le debe todo y procuro no agobiarme y cumplir con la gente lo mejor que pueda.



Comenzó en el periodismo, pero siempre pensó en la interpretación. ¿A qué se debió esto?

Me gusta el cine desde pequeño y esta vocación ha ido llenando mi vida. Sabía que el periodismo podía servirme para perder ese miedo en el contacto con la gente, pero mi objetivo era ser actor y estoy satisfecho de verdad



Su CV es espectacular. ¿Se ha parado a pensar alguna vez si esto no es un sueño?

Es un sueño hecho realidad con muchísimo trabajo y esfuerzo personal. Trabajaba en el fin de semana en Canal Sur y durante la semana me iba a Madrid para los Cursos de interpretación y la Escuela de Cristina Rota. El palizón era duro, pero ha merecido la pena y esto me ha demostrado que en el mundo del espectáculo se sufre más que se disfruta, pero al final el balance es positivo.



Cristina Rota es palabras mayores. ¿Le impresionó aquello?

Para mí la primera alegría es que me admitieran en la Escuela. Después me tocaba a mí dar paso y paso para demostrarme a mí mismo que era posible dedicarse a esto. Me lo he trabajado bien y en esto nadie te regala nadie, aunque haya gente que crea que es fácil este mundillo. Hay que estudiar mucho y los rodajes no son una fiesta para divertirse. Esta leyenda negra que tiene el mundo de los actores hay que eliminarlas ya.



También es de los que no rechaza aparecer en un cortometraje español

Es un buen género y hay espectaculares piezas de las que estoy tremendamente contento de haber participado. Hay que darle la importancia que merece el mundo del corto porque en el mismo han salido excelentes nombres de la interpretación y la dirección



Su primer bombazo fue en “Azul Oscuro casi negro”( 2006 ) por la que gana el Goya como mejor actor secundario

Fue la primera película donde hice un papel principal y tuve la suerte de estar dirigido por Daniel Sánchez Arévalo. Me ayudó muchísimo y eso fue clave para mi carrera. Siempre lo he dicho. A partir de ahí comienzo a plantearme el mundo de la interpretación de una forma totalmente full time y nunca me arrepentí de a ver dado el paso



Otro director de los que cuentan mucho con usted es Alex de la Iglesia

Con el me siento muy cómodo en los rodajes. Esto facilita el trabajo para todo el mundo y eso que se trata de un director que exige muchísimo pero con el que sabes que puedes triunfar a tope. En esta profesión si te llama Alex para una película es muy difícil decirle no.



Usted ha tocado todos los géneros como drama y comedia. ¿En cuál se encuentra más cómodo?

Soy actor y me adapto al personaje que me toque. Eso lo aprendí en la Escuela de Cristina Rota. En esta profesión si te toca hacer reír es lo que hay. Y si hay que encarnar el papel de un hijo de p…este es el tono que hay que darle al filme. Parece alfo camaleónico pero el mundo de la interpretación nos obliga a ello.



No ha hecho desdén tampoco al teatro ni mucho menos

Me gusta tocar todos los palos en esta profesión. Y el teatro tiene una gran ventaja. El contacto directísimo con la gente. Ve sus rostros, sus reacciones, si les gusta o no. Para mí es un “termómetro” único. Y si encima he podido trabajar, por ejemplo, para el Centro Dramático Nacional y ser dirigido por Gerardo Malla es un auténtico privilegio.



Por fin este año recibe el Goya como mejor actor principal por ”El Reino”. Su reacción fue muy medida y no se dejó llevar por la euforia, precisamente en la gala en Sevilla

Me acordé de las mujeres que han trabajado conmigo o a las que les debo mucho, como es el caso de Cristina Rota. Después cuando lo vi tranquilamente en mi casa repetido comprobé que se me olvidó mencionar directamente a las directoras que me dieron la oportunidad de los primeros papeles. Esos que no tienen nombre, pero que te sirven para curtirte. De Iciar Bollain, Chus Gutiérrez y Angeles González-Sinde siempre las tendré en mi mente por las oportunidades que me dieron. Fue una peana que se me olvidara en aquel momento con la emoción de recoger el premio y las prisas del poco tiempo que nos dan para hablar en el escenario.



-Y ahora viene el estreno de “La trinchera infinita” nada menos que con Belén Rueda como compañera estelar de reparto

Se estrenará el 31 de octubre en los cines y hemos estado en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. Es una cinta situada en la Guerra civil española, donde se cuenta la historia de una pareja separada por el conflicto y que vivirán treinta años de secuelas. Habrá escenas duras pero lo que realmente se contarán las vivencias personales. Hago el papel de un topo de la Guerra escondido en una cueva y cuya mujer lo oculta de la represión franquista.



Historias que se han vivido lamentablemente en nuestro país

Los daños de un conflicto bélico que nunca se debe repetir. Un trabajo muy personal y con el que nos hemos sentido muy llenos. Hay que destacar que ha participado Canal Sur TV junto con el equipo de directores vascos que la han realizado. No ha sido fácil y la rodamos en tierras onubenses. En Higuera de la Sierra. Belén ha hecho un gran trabajo. Es un pedazo de actriz capaz de realizar cualquier registro.



Con su impresionante historial en los Goyas, ¿qué le queda por conseguir aún?

Soy una persona muy ambiciosa y siempre quiero más y más. Me gustaría ganar más estatuillas y por lo menos lo voy a seguir intentando en estos próximos años