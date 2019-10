Nace DIQSI, pedidas de mano originales por EMG Comunicae

lunes, 7 de octubre de 2019, 09:13 h (CET) Celebrar ocasiones especiales de una forma original es cada vez más importante para quienes lo hacen. Por eso, desde Events Marketing Group han lanzado una nueva iniciativa. Una marca de eventos especializada en la organización de pedidas de mano personalizadas. Desde sus oficinas en Barcelona y Madrid se encargan de gestionar este tipo de eventos, previos a otros más tradicionales como las despedidas de solteros o la propia boda Cómo surgió DIQSI

Enrique Camba, responsable del grupo tras el cual se organizan las pedidas de mano originales en DIQSI, explica los motivos que llevaron a Events Marketing Group a crear la nueva marca:

“Hace años que organizamos pedidas de mano y llevamos tiempo con la idea de crear una marca exclusiva para estos eventos tan maravillosos. Tras estudiarlo hemos creado DIQSI, queríamos que la marca reflejara nuestro espíritu y forma de ser”.

La agencia, dedicada a la organización de eventos temáticos de varios tipos, busca la manera de darle un enfoque único a cada celebración. En el caso de las pedidas de mano, el momento es bastante especial, y por ello se ha querido acotar este evento.

Pedidas de mano a la carta

En la web se puede encontrar un blog con ideas y propuestas, para quienes necesitan encontrar algo de inspiración. Añade Enrique Camba, que además destaca que la lista de ideas se va incrementando con aportaciones de algunos novios, que tienen las cosas bastante claras:

"Nuestra intención es estar con el novio/a en el momento mas decisivo de su vida, ayudándole, con propuestas originales y organización, todo debe ser perfecto”.

Para adaptarse a la pareja y sus preferencias, primero se trata de conocer a la persona a la que se quiere pedir la mano. De este modo es más sencillo adaptar el evento al sueño que merece un momento como este.

Una iniciativa que resurge

La idea de pedir en matrimonio a alguien puede parecer algo anticuada. Sin embargo, en la actualidad se está volviendo a poner de moda. No tanto como una forma de pedir permiso a las familias, sino como un momento exclusivo de los novios, como punto de partida para la organización de su enlace.

También se está concibiendo este evento como una sorpresa para la pareja, un detalle con el que lograr el “sí, quiero” de una forma original.

Parejas que ya lo han probado

En la propia web se pueden encontrar opiniones de DIQSI, comentadas por parejas que se han decidido a organizar su pedida de mano de una forma diferente. Sus impresiones son bastante positivas, y sirven para animar a quienes se están planteando hacer alguna cosa similar.

Desde Madrid y Barcelona a toda España

Events Marketing Group cuenta con oficinas físicas en Barcelona y Madrid. Para quien quiere organizar pedidas de mano DIQSI en Barcelona ofrece la posibilidad de acercarse en persona a las instalaciones y comentar las ideas que tiene. También se puede hacer lo mismo en las oficinas de DIQSI en Madrid.

No obstante, el ámbito en el que opera la marca es nacional, ya que la idea es hacer pedidas de mano en toda España. Por eso, se puede gestionar todo por teléfono, correo electrónico o WhatsApp.

