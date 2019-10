Nancy Cruz, presenta su obra literaria en París Conocida artísticamente como “Misterio Nocturno” o “La Dama del Micrófono” Carlos Javier Jarquín

domingo, 6 de octubre de 2019, 09:32 h (CET)

Que tristeza tan inmensa saber que los gobiernos no apoyan a los artistas, si el artista tuviese gran apoyo por parte de las autoridades estatales nuestro mundo sería de mayor elegancia, seguro que en cada país tuviéramos numerosos artistas representando internacionalmente a nuestra Patria, ah, pero cuando un atleta o artista es destacado mundialmente no hayan que hacer, cuando llega al país con nobles honores, pero no se dan cuenta el inmenso sacrificio que tienen que hacer para alcanzar la gloria y hacer la diferencia de la historia…

Síntesis biográfica Nancy Elizabeth Cruz Hernández, conocida artísticamente como “Misterio Nocturno” o “La Dama del Micrófono”, (nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, México) es Lic. En enfermería, poeta, escritora, locutora, editora y destacada gestora cultural. Desde el 2007 se ha dedicado al mundo de la comunicación, tantos en radios virtuales como radios en AM de su ciudad. Es una magnífica Promotora Cultural, apoya con sincero entusiasmo permanente al talento local en todas sus vertientes. En múltiples ocasiones ha sido maestra de ceremonia y conductora de diversas presentaciones de libros en la Feria del libro Cd. Juárez y presentaciones culturales privadas, bohemias nacionales e internacionales en la vecina ciudad del Paso Texas y San Elizario Texas, con el promotor cultural Al Borrego.

Festival internacional de poesía en Francia Del 11 al 21 de octubre del 2019, en Francia se realizará un solemne evento literario, donde se darán cita escritores y poetas de los 5 continentes. México estará representado por 5 poetas y cantautores ellos son: Ricardo Fernández Aguilar, Carlos Alberto Cabral, Nancy Elizabeth Cruz Hernández, Reina Castro y Nohema Chávez.

Reproduzco un fragmento de la carta de invitación que recibió Nancy cruz para asistir a este evento internacional: “Con el fin de participar en este evento de poesía de trascendencia universal, donde tendrá la oportunidad de presentar su arte en París y diversas ciudades del sur de Francia, en múltiples escenarios y variado público, tales como: Universidades, Escuelas Bibliotecas Instituciones culturales, Museos, etc. La participación del poeta en este evento es de suma importancia por lo que significa un aporte a la integración de los pueblos en un mundo globalizado, sin embargo muy fragmentado. Los gastos del viaje y estadía corren por cuenta del participante, pues este evento no cuenta con subvenciones de ningún tipo. Sin embargo poetas del Mundo pone a su disposición toda la logística y atención necesaria para el éxito de su participación.

Poetas del Mundo (PPDM) es un movimiento internacional de poetas que ponen su arte al servicio de la humanidad. Luis Arias Manzo – Fundador secretario general de PPDM.

Cruz, escribe poesía desde los 14 años estando en la secundaria y “lo hacía de una forma de desahogar el alma y solo para mi y mis más allegados. Luego ya lo hice más profesionalmente al pertenecer a una Asociación de escritores, leyendo más y encontrando mi esencia dentro del matiz del erotismo y la sensualidad. Con talleres literarios”, para ella representar a su Estado y país en Francia, “es satisfacción inmensa pues dentro de la literatura grandes figuras son de esos países y es como una culmen de todo escritor pisar esas tierras y llevar el arte representando a tu Patria”, afirma con gran emoción. Ella le aconseja a todos los jóvenes escritores, “luchen por sus sueños lean y escriban hasta encontrar su esencia y dejarla plasmada en la eternidad”.

Carta de Nancy a quien corresponda Por medio de la presente y de la manera más atenta, solicito a usted, apoyo económico para realizar un viaje cultural a Francia, del 11 al 21 de octubre del presente año, (mencionándole con orgullo que también soy invitada especial al país de Chile en el mes de noviembre de este año), para asistir a un Encuentro de Poetas al cual he sido invitada por la Organización Movimiento Poetas del Mundo, de la que soy miembro. En caso de ser necesario, ofrezco a cambio servicio comunitario con mis talentos: -Lecturas poéticas y de narrativa en escuelas y otras instituciones públicas. -Recitales (con música y poesía). -Organización de eventos literarios. Considero ésta una gran oportunidad para representar a nuestra ciudad, Estado y país con mis creaciones poéticas, poner en alto el nombre del municipio de Ciudad Juárez (al que orgullosamente pertenezco), a nivel internacional, mostrando al mundo que también somos reconocidos por el talento, la cultura y el emprendimiento de los artistas chihuahuenses. Puede escribirme a mi correo electrónico: elicruz17@hotmail.com

Voz mágica Nancy tiene una voz mágica y hermosísima que “constantemente es requerida por poetas locales, nacionales e internacionales a fin de dar vida a sus creaciones. Al igual que comerciales en República Dominicana bajo la productora “Y.E. Studios” del locutor y productor Yoel Espinal, Santiago de Chile y Cd. Juárez”. Sobre su colorida actividad literaria afirma; “seguiré siendo parte aguas de lo que hace siglos las mujeres callan por tabú, complejos e inseguridades y miedos, gritando el orgasmo, la pasión en una caricia un beso o una mirada... Miauuuu”.

Obra publicada Actualmente funge como Presidente del Grupo Literario Binacional De Escritores del Norte de Chihuahua ENOCH. En noviembre del 2016 publicó su primera obra literaria en CD (poesía musicalizada) en titulada Mujer Felina (Poesía, Música, Sensualidad y Romanticismo), también ha participado en varias antologías tituladas; “Voces de la pintura I, II y III”. En diciembre del 2018 presentó oficialmente su primer poemario en la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino Hernández de Cd. Juárez. “FRAGMENTACIÓN” (entre la Poesía, Matices Felinos y yo). Realizando una segunda edición del mismo en Agosto del 2019. Actualmente también prepara su segundo Disco de Poemas musicalizados titulado “Esencias y matices” (mujer felina vol. II).

Pasa... Pasa el viento arrastrando los suspiros que se ahogaron en recuerdos.

Pasa el deseo con estas malditas ganas de sumergirse en las caricias prometidas aun después de tantos inviernos.

Pasa esa voz que desquicia la coherencia, brotan los sueños ardientes, las caricias maliciosas y las ganas de tenerte.

Pasa el tiempo y con el la esperanza de que el deseo aprisione las falacias que tu boca sin alma, la cual sumergió en la niebla que ahora calla.

Todo Pasa...

