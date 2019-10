El Valencia por fin gana en Mestalla y Osasuna frena al Villarreal El Valencia tuvo que ponerse el mono de trabajo para vencer al Alavés Redacción Siglo XXI

domingo, 6 de octubre de 2019, 09:25 h (CET)

El Valencia consiguió su primera victoria en Mestalla desde que Celades está en el banquillo tras imponerse al Deportivo Alavés (2-1) en un partido completo de los locales que se resolvió a siete minutos del final con un gol de Parejo, mientras que el Villarreal vio frenada su buena racha a manos de un Osasuna (2-1) que sigue sorprendiendo en partidos de la octava jornada.

En Mestalla, el Valencia tuvo que ponerse el mono de trabajo para vencer al Alavés, pero lo hizo con la seriedad defensiva que adoleció en las últimas semanas. Los de Celades, que por fin se estrena ante su público, olvidan así los pinchazos ante Leganés y Getafe, así como la abultada derrotada encajada ante el Ajax en la última jornada de Champions.

El primer gol fue obra de Maxi Gómez, que definió con mucha calidad ante la salida de Sivera. Corría la primera media hora de partido y el gol hizo justicia al conservadurismo de los babazorros, pero sobre todo al acierto del conjunto local. El Valencia fue creciendo con el paso de los minutos y encontró en Coquelin un auténtico balón de oxígeno.

El segundo gol llegó en botas de Parejo después de que el meta vitoriano arrollase al jugador de Coslada en una acción que no dejó pie a las dudas. El propio capitán del Valencia se encargó de transformar el lanzamiento y confirmar la victoria. El Alavés puso algo de emoción al choque con la diana de Lucas Pérez.

El disparo de Joselu fue repelido por Cillessen, pero el ex del Arsenal estuvo atento para fusilar y establecer el 2-1 definitivo. El Valencia se sitúa en la novena posición (12 puntos) y el Alavés frena su reacción para quedarse en la decimoquinta plaza con 8 unidades.

Por su parte, en El Sadar, el Club Atlético Osasuna sigue soñando en su vuelta a Primera y ya suma 11 puntos. Casualmente fue su primera victoria en casa esta temporada, pero lo hizo remontando ante un Villarreal que llegaba en un gran estado de forma y que se adelantó en el marcador con un gol de Pau Torres a los cinco minutos.

Sin embargo, el cuadro rojillo no se desesperó y supo encontrar su momento en la segunda parte. El empate llegó con un zapatazo de Roncaglia desde 35 metros, un auténtico obús que resultó imparable para Asenjo y el 2-1 llegó a cinco minutos del final después de que el 'Chimy' Ávila marcase en un remate picudo que entró por el palo izquierdo.

El delantero osasunista, que no pudo marcar minutos antes en un mano a mano, se desquitó cuando más falta le hacía a Osasuna. Con esta victoria, los navarros se colocan en la undécima posición, dos por debajo de su víctima este sábado.

OTRA VEZ EL VAR EN BUTARQUE

En Butarque, el Leganés sigue sin conocer la victoria después de perder ante el Levante (1-2) en un partido marcado por el VAR. El primer gol granota llegó con un penalti que fue falta fuera del área, pero la tecnología no corrigó la decisión de Munuera Montero. Roger marcó desde los once metros y hundió al Lega antes de la segunda mitad.

Para colmo de los pepineros, el equipo de Paco López firmó el segundo con una falta de Campaña en la que Juan Soriano pudo haber hecho mucho más. A partir de ahí, con más corazón que cabeza, los de Pellegrino se echaron arriba y recortaron distancias con una vaselina de Martin Braithwaite, quien pudo haber sido el protagonista del encuentro.

El danés falló un penalti a cinco minutos del final y dejó al Lega sin -al menos- un punto que hubiera calmado los nervios en Butarque. El club pepinero ha anunciado que pedirá la repetición del partido por el error del VAR. "Han pasado cosas muy graves y no hemos competido en igualdad de condiciones. Pediremos que se repita el partido", dijo Victoria Pavón, su presidenta.

