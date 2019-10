¡Enhorabuena! Nos estamos superando...

Hoy me ha sorprendido la deriva que está tomando la situación. Resulta que corre por Facebook un vídeo en el que se puede ver a un electricista trabajando en la calle. Y, literalmente, se puede oír a la chica que le está grabando decir lo siguiente:” Voy por la calle y este tío me dice preciosa, ¿sabes? Y encima me dice que me cabreo, que no me dice nada, que si estoy de mala leche es cosa mía. Pues mira, cuando una tía pasa por la calle se la respeta, ¿vale? Decirme preciosa no es respetarme. Y este vídeo va a ir a las redes, ¿vale? Y para la próxima vez te lo piensas dos veces antes de molestar a una persona por la calle.” En mi opinión, esta chica a conseguido lo contrario de lo que buscaba. Este hecho demuestra de forma fehaciente el grado de estupidez al que estamos llegando con el tema del machismo. Supongo que si en vez de decirle preciosa, le hubiese dejado pasar en la cola del supermercado, la chica no se hubiera comportado de la misma manera, ¿o sí?