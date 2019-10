Vodafone Giants desvela su programa para la Madrid Games Week Comunicae

viernes, 4 de octubre de 2019, 15:52 h (CET) Vodafone Giants afronta la Madrid Games Week (MGW), la mayor feria de videojuegos de España, disputando las finales de la Rainbow Six Spain Nationals y con un amplio programa de actividades que permitirán el encuentro entre gigantes como Th3Antonio y Lolito Fernández y sus numerosos fans Solo hace unos días que Vodafone Giants se ha proclamado subcampeón de la EU Masters de League of Legends en Katowice (Polonia) y el club de esports se enfrenta de nuevo a un reto competitivo de alto nivel: el quinteto formado por DriD, Vass1LY, Baroz, LioN y pOLo se juega durante todo el fin de semana el trofeo de la máxima competición profesional nacional del shooter. Los aficionados al juego de inteligencia militar tendrán la oportunidad de encontrarse con la formación gigante en el fan meeting que el club tiene preparado para uno de los descansos de la competición y tratar de ser los más rápidos en superar una fase de entrenamiento contra bots.

El sábado será el día de los amantes de League of Legends (LOL). Th3Antonio, estrella nacional de LOL, se batirá en un beat the pro organizado por Esports Vodafone con los aficionados que previamente se hayan inscrito a través de las redes sociales de Giants. Poco después, RazoRk y Sayurit, los “junglas” de los equipos masculino y femenino del club, se sumarán al encuentro con los fans.

El espacio de Vodafone Giants ha reservado para la tarde del sábado un encuentro de altura, el de Lolito Fernández, uno de los streamers más influyentes del mundo, con el público de MGM. Alfon BTA ofrecerá un show de freestyle al que no está descartado que se sume el malagueño, ya que ambos firmarán autógrafos y se fotografiarán con los asistentes.

Vodafone Giants ha otorgado para su embajador de marca un papel relevante en shooters, de ahí que Lolito se enfrente el domingo a Aidy CSGO, la capitana del equipo femenino de Counter-Strike del club, en el Versus Showmatch. Ambos completarán sus equipos con público asistente para disputar un 3v3.

Para el cierre del programa, el espacio Vodafone Giants promete llenarse de fans de Fornite gracias a la presencia de xPlash e xIsma, dos de los representantes del club en la competición del battle royale.

Los torneos FIFA 20 y los eventos Cultura Gamer, Caza al terrorista, Speed Run, Fortnite Manía, Rey del Abismo y Defiende la Torre completan la apretada programación del stand de Vodafone Giants en MGW.

Con sus 15 divisiones en más de 10 juegos como Rainbow Six: Siege, CS:GO o Fortnite, Vodafone Giants ostenta el liderazgo en la escena nacional de esports, especialmente en League of Legends y Dragon Ball FighterZ.

Madrid Games Week se celebra en IFEMA hasta el próximo domingo.

