viernes, 4 de octubre de 2019, 15:13 h (CET) La primera ponencia, a cargo de Santi Ristol, director del Mobile Competence Center de Worldline mostrará cómo en los últimos años los wearables se han ido consolidando en la sociedad con aplicaciones muy innovadoras en diferentes ámbitos como industria, salud, defensa, fitness, ocio, moda, etc Worldline Iberia, compañía líder Europea en medios de pago y servicios transaccionales, patrocinará la próxima edición de Extremadura Digital Day, que se celebrará el próximo 5 de Octubre en Cáceres.

Worldline Iberia, que participa por segundo año en este evento, del que es Patrocinador Oro, estará presente con un stand, liderará la sala dedicada a los Makers y participará con dos ponencias, dedicadas a los Wearables y a la gestión de Servicios con Equipos Distribuidos.

La primera ponencia, a cargo de Santi Ristol, director del Mobile Competence Center de Worldline mostrará cómo en los últimos años los wearables se han ido consolidando en la sociedad con aplicaciones muy innovadoras en diferentes ámbitos como industria, salud, defensa, fitness, ocio, moda, etc. Ristol explicará esta evolución y las tendencias de futuro con ejemplos basados en soluciones desarrolladas por Worldline en diferentes sectores como el uso de Smart Watches en Retail, Industria, Salud; de Wearables médicos, de Smart Textiles, Smart Soles and Smart Helmets en Salud, Prevención riesgos; de Smart Glasses en Industria, Sector Público, Salud y de Smart Badges.

Por su parte, Rosanna Garreta, Project Manager en Worldline , responsable del área de Ecommerce and Digital Contract, explicará cómo Gestionar Servicios con equipos en diferentes localizaciones, con casos de uso desarrollados por Worldline como diferentes adaptaciones prácticas de AGILE *SCRUM; nuevas funcionalidades y pequeños evolutivos desarrollados con Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective y Sprint Grooming * Kanban – Incidental, y diferentes Roles y responsabilidades utilizando Herramientas colaborativas, de gestión, reporting y documentación, además de la Gestión de releases.

Evento TIC de referencia

Dirigido a representantes de empresas tecnológicas, comunidades profesionales de desarrollo y colectivos ‘makers’ de la región, Extremadura Digital Day, el evento tecnológico de referencia de Extremadura, reunirá a más de 400 asistentes, 42 ponentes, 40 actividades, 6 salas y 25 stands en un programa basado en tres grandes áreas: Negocio Digital, Desarrollo Tecnológico y Makers. Las 35 charlas y talleres del programa se han seleccionado entre más de medio centenar de propuestas recibidas a través de un ‘Call for Papers’, llegadas de toda España, e incluso de Europa o Estados Unidos.

Impulso TIC en Extremadura

En Septiembre de 2018 Worldline Iberia inauguró un centro de trabajo en Cáceres, ubicado en el Edificio del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, desde donde impulsa el desarrollo de soluciones de movilidad y da soporte a los proyectos nacionales e internaciones de Worldline dentro de un entorno de innovación. El nuevo centro tiene previsto llegar a las 20 personas a finales de año y está previsto ir incrementando el equipo a medida que crezca su actividad.

Según el Director del Mobile Competence Center de Worldline Iberia, Santi Ristol: “Más allá de la actividad de Worldline, queremos que este centro contribuya a impulsar en la región el desarrollo y el conocimiento de las tecnologías emergentes con las que trabajamos como son la Movilidad y Blockchain y aportando valor añadido al tejido académico y empresarial de Cáceres y su zona de influencia”.

