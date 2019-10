ThoughtWire y Schneider Electric anuncian su alianza estratégica y nuevas soluciones para hospitales Comunicae

viernes, 4 de octubre de 2019, 14:49 h (CET) La nueva gama de ThoughtWire y Schneider Electric permite responder más rápidamente a las alertas de los pacientes y de las instalaciones, automatizar los procesos para mejorar las operaciones y proporcionar una mayor visibilidad de las mismas y de su rendimiento. Este tipo de sistemas permiten crear edificios responsives, que facilitan un ambiente óptimo para el cuidado de los pacientes Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y ThoughtWire, proveedor líder de Gemelos Digitales para edificios, han anunciado una alianza estratégica para crear hospitales digitales inteligentes, que funcionen de forma continua e integrada. Esta alianza permitirá que los clientes del sector Salud aprovechen las ventajas de los hospitales conectados, y alcanzar sus objetivos de estrategia digital más rápidamente, gracias al conjunto de soluciones de ambas compañías.

La nueva alianza aborda algunos de los mayores retos que supone convertirse en un auténtico hospital digital, centrado en el paciente. Actualmente, los centros de salud funcionan en silos, con información fragmentada de una variedad de sistemas diferentes, y hay muy poca conectividad entre la gestión de las instalaciones y las operaciones clínicas. Sin embargo, los pacientes y los profesionales sanitarios necesitan, cada vez más, una experiencia más integrada en su entorno hospitalario.

"Durante los últimos 10 años, hemos estado trabajando con nuestros clientes del sector Salud para organizar los datos de todos los sistemas clínicos críticos, los sistemas de OT y los dispositivos de IoT, para así construir un Gemelo Digital en tiempo real que facilite, a los médicos, una visibilidad completa de las necesidades de los pacientes y de todo el flujo de trabajo del hospital", asegura Mike Monteith, CEO de ThoughtWire. "Más recientemente, nos hemos percatado de la necesidad de conectar aspectos de la infraestructura del edificio, como la energía y los datos ambientales, para proporcionar información sobre el cuidado del medio ambiente a los equipos de las instalaciones".

La alianza con ThoughtWire permite a los clientes de Schneider Electric aprovechar todas las ventajas de un hospital conectado, en el que la gestión de las instalaciones y las operaciones clínicas se coordinan sin contratiempos, y donde cada grupo tiene la visibilidad que necesita para ofrecer los mejores resultados a los pacientes y al personal. El Gemelo Digital de ThoughtWire permite mejorar los resultados de los pacientes con un modelo de datos de los sistemas del edificio, los sistemas clínicos y de IT, los dispositivos IoT, los flujos de trabajo y las personas.

"Estamos muy satisfechos de poder trabajar con Schneider Electric para llevar estas soluciones al sector de la salud", afirma Franco Castaldini, Director Comercial de ThoughtWire. "Esta alianza supone poder proporcionar una oferta sin iguales en el mercado y el conjunto más completo de funcionalidades, para crear auténticos hospitales Digitales".

"Las capacidades probadas en el mercado de ThoughtWire han ayudado a los hospitales a lograr una mejor eficiencia, una mayor satisfacción de los pacientes y una reducción de costes", explica Mike Sullivan, Building Segments President de Schneider Electric. "Esta alianza ayudará a los clientes de Schneider Electric a transformar sus hospitales y a mejorar la vida de los pacientes, de los médicos y del personal".

"El Gemelo Digital de ThoughtWire ayuda a dar sentido a los datos, a comprenderlos mejor y a crear edificios más inteligentes", añade Rebecca Boll, Chief Technology Officer and Vice President of Strategy de Schneider Electric.

Acerca de ThoughtWire

ThoughtWire tiene la misión de dar vida a los entornos edificados. Al organizar los datos de las personas, de los procesos y del entorno construido, ThoughtWire crea hospitales, edificios comerciales y ciudades más inteligentes, seguros y eficientes. Sus aplicaciones de software ponen a las personas en primer lugar y les ofrece más control, ya sean médicos, pacientes o trabajadores.

Desarrolladas a través de Gemelos Digitales, las aplicaciones de ThoughtWire para hospitales inteligentes, edificios inteligentes y ciudades inteligentes aprovechan el valor de los datos generados a partir de entornos edificados, combinándolos con el contexto de personas, procesos y dispositivos de IoT. Desde 2009, ThoughtWire ha estado transformando nuestra forma de pensar sobre la interconectividad de los espacios inteligentes, comenzando con su plataforma Ambiant™, desarrollada para interconectar y organizar personas, datos y objetos en tiempo real.

