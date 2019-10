Cerca de medio millón personas padecen espondiloartritis en España Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades reumáticas crónicas que cursan con dolor e inflamación fundamentalmente en la columna vertebral, articulaciones y tendones Francisco Acedo

viernes, 4 de octubre de 2019, 12:43 h (CET) Las espondiloartritis son un conjunto de enfermedades reumáticas que engloban patologías como la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las espondilartropatías asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal o las artritis reactivas. Se estima que su prevalencia podría superar el 1,2% de la población, lo que equivale aproximadamente a medio millón de afectados en España, de ellos más de 25.000 en Euskadi, según han puesto de manifiesto especialistas durante la presentación del VIII Simposio de Espondiloartritis de la Sociedad Española de Reumatología (SER), que se celebra los días 4 y 5 en Vitoria.



Por su parte, el Dr. Jaime Calvo, presidente del Comité Organizador Local del Simposio y jefe de Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Araba, ha puntualizado que “aunque se ha mejorado el diagnóstico todavía existe un importante retraso diagnóstico ya que la identificación precoz de estos pacientes no siempre es sencilla. Algunos estudios han señalado un retraso que podría estar entre los 7 y 8 años, aunque esto puede variar según la estructura sanitaria de los países y particularmente en España el retardo diagnóstico es algo menor”.



No obstante, en opinión del Dr. Juan J. Gómez-Reino Carnota, presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), “el aspecto fundamental del éxito del tratamiento y que determinará un buen pronóstico a largo plazo es poder realizar un diagnóstico precoz para poder administrar el tratamiento más adecuado lo antes posible. En este sentido, desde la SER se están llevando a cabo campañas de concienciación como ‘Escucha a tu cuerpo’, con el objetivo de mejorar la detección precoz de estas patologías sobre todo en un colectivo joven”.



Principales avances en este ámbito

En la actualidad estas enfermedades están en plena ebullición. Se han publicado recientemente nuevas recomendaciones nacionales e internacionales para su manejo, y se están definiendo mejor los métodos de evaluación clínica.



En opinión del Dr. Calvo, “destacaría dos factores clave uno en el campo diagnóstico como es la irrupción de la resonancia magnética (RM) en estas enfermedades y, por otro lado, el uso de las terapias biológicas incluyendo los agentes que bloquean el TNF y los que bloquean la vía IL23-Il17. Estas terapias han supuesto una auténtica revolución en el manejo y en el pronóstico de estos pacientes”.



Asimismo –añade el especialista- “el futuro promete nuevos avances terapéuticos que van a ampliar las expectativas de mejora en el cuidado de estos pacientes”.



Otras comorbilidades

Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades reumáticas crónicas que cursan con dolor e inflamación fundamentalmente en la columna vertebral, articulaciones y tendones. “Estas enfermedades, al igual que el resto de patologías musculoesqueléticas, son crónicas y pueden afectar gravemente a la capacidad de las personas para desarrollar sus actividades laborales y las habituales de su vida diaria, produciendo una notable disminución de su calidad de vida”, precisa el Dr. Calvo. En ocasiones, estos pacientes también sufren un importante impacto psicológico, que se debería manejar en un abordaje multidisciplinar.



Al margen de que las espondilortropatías pueden tener manifestaciones extra-articulares como uveítis o problemas inflamatorios intestinales, en los últimos años se ha demostrado que tanto los pacientes con espondilitis como con artropatía psoriásica tienen un mayor riesgo cardiovascular, por lo que requieren un control más estricto de factores como la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo, etc.

