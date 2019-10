La juventud española sí se compromete con lo social Hasta 7 de cada 10 jóvenes considera que le compensa defender causas como el medio ambiente (74,3% mujeres vs. 70,7% hombres) y la igualdad de género (75,4% mujeres vs. 65,8% hombres) Redacción Siglo XXI

El compromiso con lo colectivo está firmemente incorporado en las actitudes de las y los jóvenes. En términos de porcentajes de alto apoyo o compensación, hasta 7 de cada 10 jóvenes considera que le compensa defender causas como el medio ambiente y la igualdad de género. Un porcentaje algo menor, pero significativo -ya que supera el 50% de chicos y chicas-, señala que compensa mucho defender causas como la continuidad del estado del bienestar (58,2%), la permanencia del orden y la seguridad (57,3%), temas relacionados con la inmigración y refugiados (54,6%), la preservación de la democracia (54%) o el apoyo a personas marginalizadas (50,1%).



Con excepción de la defensa de la democracia, las causas sociales compensan más a las mujeres jóvenes que a los hombres jóvenes. Entre las causas con mayores diferencias perceptivas en función del género destacan la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres (75,4% de mujeres vs. 65,8% de hombres, casi 10 puntos porcentuales de diferencia) y la defensa de causas relacionadas con la inmigración y las personas refugiadas (57,9% de mujeres vs. 51,1% de hombres, 7% más de ellas que de ellos).



Estos son algunos de los principales resultados del “Barómetro Juvenil 2019. Participación política y activismo”, una investigación del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, financiado por Banco Santander y Telefónica.



Los resultados del Barómetro Juvenil 2019 se obtienen de la aplicación de un panel online de 1214 chicos y chicas entre 15 y 29 años. Se trata de la segunda edición del mismo, que da continuidad a la de 2017, ofreciendo, siempre que sea posible, los datos en perspectiva comparada. El trabajo de campo se desarrolló en mayo de este año.



Según la directora general de Fad, Beatriz Martín Padura: “Se trata de datos muy alentadores que nos hablan de la importancia de la agencia juvenil para el cambio social. Contar con una juventud más comprometida nos debe hacer sentir mucho orgullo como sociedad”.



Formas de activismo entre hombres y mujeres Las y los jóvenes muestran notables grados de implicación con las acciones de participación política. La participación formal a través del voto electoral es la opción con mayores niveles de aceptación: un 73,8% de jóvenes considera que es una acción en la que vale la pena implicarse. El 58% de jóvenes creen que también merece la pena “firmar una petición, denuncia o texto de apoyo a algo o alguien”. La participación en huelgas (51% de apoyos) y en manifestaciones (52%), continúan siendo las opciones de participación de referencia.







Cabe señalar que las mujeres apoyan significativamente más la implicación en causas como participar en huelgas y manifestaciones, firmar peticiones o sumarse a reivindicaciones empleando internet.



Asociacionismo y filiación política El nivel de compromiso de las y los jóvenes con lo colectivo y la defensa de causas sociales y de interés común tiene cierta traducción en su participación formal en el sistema, por medio de la participación y pertenencia a determinadas asociaciones. La pertenencia a grupos deportivos, culturales y de ocio, es la forma más habitual de participación social entre las y los jóvenes (24,5%).



Respecto a 2017, se subraya el aumento del deseo de participación en organizaciones sociales y de voluntariado (42,1% en 2019 vs. 32,9% en 2017) y, especialmente, entre las chicas, donde el porcentaje se ha incrementado en casi trece puntos porcentuales con respecto a 2017 (47,4% en 2019 vs. 34,8% en 2017).



La afiliación a partidos políticos, aunque sigue siendo minoritaria, ha aumentado ligeramente (pasando del 1,4% en 2017 al 5,5% en 2019 en el caso de las mujeres jóvenes y del 6,3% en 2017 al 9,7% en 2019 en el caso de los hombres jóvenes).

Defensa del medio ambiente

Los resultados sobre las percepciones, intereses y preocupaciones en torno al medio ambiente, señalan un alto grado de compromiso por parte de las y los jóvenes. Sobre todo el papel de la acción individual en la protección del medio ambiente es considerado como muy importante por la gran mayoría. Un 88,7% está de acuerdo (24,5% acuerdo medio y 64,2% alto acuerdo) con esta afirmación.



Actitudes ante la defensa del medio ambiente





Más allá de las actitudes, un alto porcentaje de jóvenes realizan de manera frecuente algún tipo de acción que contribuye a la protección de la naturaleza. En términos de porcentajes, 6 de cada 10 jóvenes señala realizar con alta frecuencia acciones como reciclar (64,1%), reducir el consumo de agua y energía (63,2%) o emplear medios de transporte más respetuosos con el entorno como la bicicleta o el transporte público (61,2%). Es también destacable que 5 de cada 10 jóvenes señalan, con alta frecuencia (57,6% mujeres vs 51,1% hombres), haber reducido el consumo de plásticos de un solo uso o comprar objetos de plástico reutilizable. En comparación, muchos menos jóvenes realizan de forma frecuente acciones como la compra de productos locales (39%) o emplear baterías recargables (44%).

