Los twecos confirman la incertidumbre en torno a la salida del brexit

El proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea ha entrado en su fase decisiva. El 31 de octubre se cumple el plazo para que Reino Unido abandone el bloque comunitario. ¿Cuál será, finalmente, el escenario de salida? Esta es la pregunta que hemos lanzado a todos los #twecos, las cuentas imprescindibles para seguir en Twitter las tendencias de la economía. El resultado del sondeo confirma la incertidumbre que todavía planea en torno al proceso: el 40% considera que resulta imposible predecir si viviremos un brexit sin acuerdo, un consenso de última hora o una nueva prórroga. “Es de los escenarios geoestratégicos más complicados de prever de los últimos 50 años”, nos dice el profesor Juan Manuel Lopez Zafra.



Solo un 8% de las respuestas se plantea la posibilidad de un brexit duro sin acuerdo. Es el caso de la economista María Blanco. “Es muy arriesgado hacer ninguna previsión por la situación política tan inestable que vive Reino Unido ahora mismo. Si sigue Boris Johnson para entonces habrá un brexit duro. Solamente si hay un cambio de gobierno y si es laborista creo que podría darse un acuerdo last minute o una prórroga”.



«Estamos ante un escenario de máxima incertidumbre: que un brexit duro no beneficie a nadie no quiere decir que no pueda suceder si nadie es capaz de evitarlo«, apunta la periodista Marta García Aller. También considera que es una posibilidad el periodista Pablo Rodríguez Suanzes. “Hay una incertidumbre perpetua. Los británicos están demostrando tener una capacidad infinita de sorprender y decepcionar. Aunque quedan apenas cuatro semanas, no hay negociaciones en marcha. Hay conversaciones, pero no una negociación. Vamos hacia una salida sin acuerdo”, apunta.



Otros, como el economista José Carlos Díez, consideran muy improbable una salida sin acuerdo. “Es impredecible, pero los efectos jurídicos y sociales que provocaría un brexit duro harán que Boris Johnson se lo piense mil veces antes de apretar el botón rojo”, resume.



El 36% de las respuestas se inclina por la posibilidad de una tercera prórroga que dilate el desenlace final del brexit. Los #twecos que prevén esta salida creen que el primer ministro no podrá ignorar la orden del Parlamento británico y no dudan que la solicitud será aceptada por la Unión Europea. “Tanto Reino Unido como la Unión Europea son muy sensibles al daño que produciría una frontera en Irlanda, por lo que es posible que centren sus esfuerzos para evitarlo en cualquiera de los escenarios. Estirar en el tiempo el procedimiento es en sí ya una solución para minimizar los daños”, explica el periodista Luis Vicente Muñoz. “Es bastante impredecible dado que se produce en medio de un cambio de equipo en la Unión Europea, pero la opinión generalizada en Londres es que habrá una nueva prórroga”, añade la periodista Alicia González. “Confío, tal vez ingenuamente, en el pragmatismo de los británicos”, argumenta el periodista Miquel Roig.



Algunos, como el periodista John Müller, creen que no se agotará el plazo y que “no habrá brexit antes de nuevas elecciones”. En ese sentido, el economista Daniel Lacalle recalca que “las elecciones europeas mostraron que la posición de los votantes británicos con el brexit no ha cambiado sustancialmente. Es muy probable que se dé otra prórroga o alguna forma de solución mientras se aclara el Parlamento británico”.



Un 16% de las respuestas considera todavía es posible algún tipo de salida ordenada con la Unión Europea.»Ambas partes tienen interés en no ser vistas como responsables de un posible desastre«, explica el profesor Carlos Rodríguez Braun. “Cada día más voces anticipan sobre la posibilidad de acuerdo”, nos cuenta la especialista en mercados financieros María Muñoz, que pone el foco sobre los movimientos de la libra que están descontando esta posibilidad.