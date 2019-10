Fotografía de Jean Pierre Ledos

Cada sábado, desde ya, en la sala Ars de Barcelona pueden ver a Pilar Ordoñez hablando, sin tapujos de sexo, en su obra “Miss Tupper Sex”. En el escenario encontrarán una persona polifacética, escribe sus guiones, hace cine, teatro, series de televisión y también es coach de interpretación. Con tantas ocupaciones no puede dedicar todo su tiempo al teatro, pero cuando lo hace se entrega con toda su alma. Habla de sexo, sin complejos, claramente, rompiendo tabús y dejando de lado las interpretaciones mojigatas que, durante tantos años, se han dado al hablar de un tema del que la gente parece no querer hablar.



¿Cuántas temporadas con “Miss Tupper Sex”?

Estamos celebrando la quinta, el cinco de octubre hace cinco años que estrené esta obra en Nueva York. Entre todas las cosas que hago cada vez que voy a un país hago un seminario con el mejor coach de interpretación, ahora acabo de llegar de Argentina donde he hecho uno con Claudio Tolcachir. En Nueva York estuve tres meses con la coach de Nicole Kidman y Juliette Binoche, Susan Batson. Acababa de escribir el libro que da origen a la obra, estaba en plena promoción y por eso estrené el monólogo en Nueva York. Al llegar a España presenté la obra en el teatro Alfil en Madrid, luego estuve dos años en el Luchana y cuando terminé me vine a Barcelona para tres meses y ya llevó aquí año y medio.



¿Por qué cree que tiene tanto éxito esta obra?

Hablo de un tema que sigue siendo tabú porque por muy modernos que vayamos por la vida de sexo no se habla de una manera natural ni con la pareja. Te pasan cosas que no comentas con nadie porque desde pequeños no nos han educado para ver el sexo como una cosa normal, siempre se ha visto como algo secreto, prohibido, perverso o malo. Comentaba mis carencias con mis amigas y a partir de ahí me di cuenta que todo el mundo tenía mis mismos conocimientos. Así que comencé a investigar y hablar con terapeutas sexuales, con ginecólogas y urólogos, y de ahí nació el libro. Como soy actriz y tengo un toque de vis cómica me decidí a dar forma a todo esto en formato de monólogo humorístico. En realidad lo que hago es divulgación, es una máster class aderezada con chistes relacionados con el tema del que en ese momento estamos hablando. En todos los países donde he actuado he visto que la gente ríe y calla en el mismo espacio del monólogo. Cuando voy a hablar del punto G se hace un silencio sepulcral todo el mundo quiere saber exactamente donde coño está el famoso punto G.



¿La gente sabe en qué consiste algo tan elemental como el cunnilingus?

No es que no conozcan qué es, el problema es que no se sabe hacer bien, depende de la pareja que tengas, es más fácil si se tiene una pareja femenina, no todos los tíos saben hacerlo. Por esos existen unos talleres enfocados a enseñar a tener una mejor vida sexual, porque nadie nos ha enseñado nada, hay gente con tres o cuatro carreras universitarias, que habla tres idiomas, pero que de sexualidad no sabe nada de nada porque nadie nace sabiendo y nadie le ha enseñado. Hemos aprendido con el método prueba/error. Me casé con 20 años y mi novio con 21, no sabíamos nada de nada y él compró unos fascículos sobre vida sexual, su madre los vio y, horrorizada, los tiró, hace 30/40 años el sexo era completamente tabú. Ahora vamos de modernos, pero tampoco se habla del tema entre padres e hijos, los chavales ahora se enteran del tema por Internet, es que dices vamos a ver hay gente que con cuatro y cinco carreras, con dos y tres idiomas, pero de sexualidad no sabe nada porque nadie le ha enseñado y nadie nace sabiendo. Un día vino al teatro una abuela con su nieto al que había descubierto mirando sexo por Internet, lo trajo al teatro para que disipara sus dudas pero riendo, aprenderás sexo como una cosa natural y no como algo perverso, vicioso y machista. El porno ha hecho mucho daño a las mujeres, porque es como la ciencia ficción del sexo. El sexo hay que aprenderlo como todo, con tranquilidad e información y una de las cosas que hago al final de la función es lanzar juguetes eróticos, piruletas, lubricantes o preservativos. Así la gente marcha a casa con información y material para practicar.



¿Enseña juguetes eróticos en escena?

Si claro, todos me los ha proporcionado Amantis, hemos hecho una simbiosis porque de alguna manera he elevado el tema de los juguetes eróticos a la normalidad, lo he intelectualizado, desde que escribí el libro he intelectualizado lo que estaba metido en un gueto, la juguetería erótica la he sacado de ese gueto y la he intelectualizado, ahora no cuesta nada hablar de eso, para el estreno en que quería hablar del punto G., del punto P., del no sé qué, entonces los de Amantis me dieron información y utilizo los juguetes eróticos para apoyarme en ellos y poder hablar de las cosas médicas que más interesan, sobre todo las glándulas que tenemos y ni sabemos, dices es que alrededor de la vulva tenemos cinco orificios y la gente se me queda con una cara, y les digo no sabíais que era así, pues yo tampoco, respondo, y como soy muy curiosa me fui a enterar.



La sexualidad, ¿es la asignatura que siempre ha faltado en los planes de estudio?

Naturalmente, estas cosas o se aprenden en espectáculos de este tipo o nunca en la vida. Es una asignatura que debería estar en el Instituto, pero también debería estar en la Universidad.



¿Entiende que no se acuda a un sex shop como a unos grandes almacenes?

En el sex shop la gente no quiere entrar porque no sabe lo que hay detrás. La primera vez que fui a un sex shop fue con mi marido de aquellos momentos, y el primer juguete que compré me pareció una aberración, ahora voy porque me parece una boutique, he normalizado el tema, y ahora la gente entra en el sex shop como si se tratara de unos grandes almacenes. Aunque pienso que normalizar esta situación todavía nos llevará algunos años.



¿Ha pensado llevar esta obra a TVE?

Hubo un tiempo en el que estos temas los trataba la Dra. Ochoa. En Madrid tengo una productora que me ha llamado para que les haga llegar contenidos y diferentes historias. Tenemos varios proyectos que empezarán a moverse para intentar venderlos en las diferentes cadenas de TV, desde un reality hasta un concurso o una web serie en pildoritas. Pero el proyecto gordo, que acabo de presentar, va mucho más allá del género, habla del empoderamiento de las mujeres de más de 50 anos, de la menopausia y de todo lo relacionado, siempre en clave de humor, intentando rescatar los referentes femeninos que nos han robado a lo largo de la historia.



Ha trabajado con directores de renombre como Saura, Marsillach o Berlanga, ¿cómo le fue?

Muy bien, si tengo que elegir elijo el cine. Me parece maravilloso, es la expresión plástica más cara que existe, por eso cuando dicen que el cine es caro siempre digo ¿saben lo que cuesta llevar adelante una película?, como actriz la sensación de darlo todo y que quede para la posteridad es acojonante, algo muy grande. Por eso cuando voy a otro país necesito mimetizarme con la gente para ver cómo funcionan, tal vez algún día me toque representarlos en un escenario.



¿Nómada en el Ars, hasta cuándo?

Toda mi vida ha sido así, me renuevan mes a mes, desde hace ya cinco años. Cuando se inundó la Sala Capitol me vine aquí que es un local con más continuidad. Me han pedido que me quede mientras tenga público, y estoy encantada de estar en Barcelona. Estoy en la radio y en la Sala Arts, mientras quieran seguir teniéndome y yo sea feliz.