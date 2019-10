Arranca Visionaires, el concurso internacional de diseño de producto de Vision Direct Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 17:24 h (CET) Es un concurso de diseño de producto para animar a estudiantes de diseño a inventar soluciones para los problemas del día a día de los usuarios de lentillas. El concurso, que cierra las participaciones en diciembre de 2019, ofrece a los ganadores un premio de 25.000 £, y a su universidad 5.000 £ El e-commerce de lentillas con más presencia en Europa, Visiondirect.es, ha lanzado Visionaries, su primer concurso para estudiantes.

El concurso internacional ha sido lanzado al mismo tiempo en España, Países Bajos, Reino Unido e Italia, e invita a los estudiantes de diseño a presentar sus ideas de producto para ayudar a los usuarios de lentillas en su día a día. Puede ser una idea sencilla, como una funda para un pack de lentillas de emergencia que se pueda llevar siempre encima, o algo más complejo, como una nueva forma de ponerse las lentillas en la oscuridad.

Vision Direct busca generar ideas creativas en una industria que tradicionalmente ha estado más enfocada en productos médicos, y ofrece 25.000 £ de premio al diseño ganador y 5.000 £ a la universidad del estudiante. Pueden participar en el concurso Visionaries los estudiantes de educación superior de Grado, de Máster o de Doctorado de cualquier escuela o universidad de España, Países Bajos, Reino Unido o Italia. Los estudiantes pueden elegir presentarse de manera individual o en grupos de hasta 4 miembros.

El concurso, que pretende convertirse en un verdadero ecosistema de generación de ideas, ha atraído el interés de algunas de las escuelas internacionales más importantes a nivel europeo, como la South Bank University de Londres, el Instituto Europeo de Diseño de Madrid (IED), la Eindhoven Technische Universiteit o la italiana Universidad de Palermo, entre otras.

Las candidaturas serán valoradas por un jurado internacional formado por expertos del sector, entre los que se encuentran el editor jefe de Deezen Magazine, Marcus Fairs, el académico y diseñador Kuno Prey, el inventor y diseñador Duncan Shotton, el Director Creativo de Rainlight, Yorgo Lykouria y el CEO de Vision Direct, Michel Kraftman.

Respecto al lanzamiento del concurso, Michael Kraftman, CEO de Vision Direct, comenta: “Tras haber formado parte de este negocio 20 años, soy muy consciente del impacto positivo que las lentillas tienen la vida de sus usuarios. Permiten desde algo tan básico como cambiar el look y ampliar tu campo de visión evitando distorsiones típicas como las luces por la noche, hasta incluso cambios en tu estilo de vida, permitiéndote practicar cierto tipo de deportes, incluso a nivel profesional. Lo cierto es que las lentillas han mejorado la vida de millones de personas en todo el mundo.

Como líderes en la industria en Europa, hemos conseguido reducir los costes de las lentillas haciéndolas más accesibles para los usuarios. El siguiente paso es comprender los pequeños problemas e inconvenientes que los usuarios puedan tener, como no tener un par de lentillas extra si no estás en tu casa, ser muy cuidadoso con la higiene o por ejemplo al utilizar maquillaje.

Hemos lanzado el concurso Visionairies para animar y potenciar la creatividad, esperando que algunos de esos problemas inspiren a las mentes más creativas del mañana. Estamos deseando ver los diseños que nos propongan los estudiantes.”

El plazo de participación para Visionaries cierra el 21 de diciembre a las 23:59, con el consiguiente anuncio de finalistas y ganadores en enero de 2020 y febrero de 2020, respectivamente.

Para ver términos y condiciones del concurso, se puede visitar: https://www.visiondirect.es/visionaries-terms-and-conditions-es/

Sobre Vision Direct

Fundada en 1998 por ópticos apasionados por su profesión, Vision Direct es el principal proveedor online de lentillas de reemplazo en España. Gracias a su estrategia de localización de clientes, hoy en día lidera el mercado europeo (90.08m€ de beneficios en 2018), con más de 210 profesionales de todo el Mundo. El enfoque de Vision Direct es la calidad del producto, la entrega express y un Servicio al Cliente galardonado que les convierte en la opción más segura según los usuarios de Trustpilot (con una puntuación de 9,4) y la elección de de casi 1.5m de clientes, quienes disfrutan de las mejores marcas a precios hasta un 45% más baratas que en las ópticas físicas.

Con un stock de 10m de productos y 19:00 como hora máxima de pedida para recibir el envío en las 24 horas siguientes desde su almacén en Girona, el compromiso de Vision Direct por ayudar a la gente a ahorrar en el cuidado de su vista sigue siendo el motor de la empresa. Para más información visitar Visiondirect.es, o seguir en Facebook, Twitter o Instagram.

