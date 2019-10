DFLAT Madrid, la solución ideal para empresas que necesitan alquilar por temporadas en Madrid Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 17:03 h (CET) DFLAT Madrid ofrece viviendas amuebladas en Madrid en alquiler por temporadas a empresas, viviendas a expatriados y alojamiento a estudiantes DFLAT Madrid empresa especializada en servicios de alojamiento, ofrece todos los apartamentos completamente amueblados y muy cerca de las zonas financieras y de las principales escuelas de negocio y universidades y recientemente ha lanzado un modelo de alquiler de corta estancia.

Dispone de más de 2.000 viviendas amuebladas en stock con una rotación anual de 650 apartamentos de temporada y más de 1.000 contratos al año.

Fue creada en el 2004 en el IE Business School por dos Executive MBA tras ver las dificultades de encontrar apartamentos por meses acordes a necesidades específicas en Madrid.

Hace unos años atrás no se encontraban apartamentos de temporada y las viviendas amuebladas eran de muy baja calidad. Al ver la oportunidad, Saturnino Pérez, Director y Cofundador, y su socio diseñaron una solución de alquiler 100% legal que resultó en un éxito entre ejecutivos que satisfechos volvían a alquilar con DFLAT lo que les llevó a ofrecer esta solución también a empresas y posteriormente a escuelas de negocio que traen estudiantes extranjeros. Entre las primeras grandes empresas que confiaron en DFLAT Madrid está Telefónica Internacional.

DFLAT cuenta con parque propio por mandato y en exclusividad y entre sus grandes ventajas frente a otras soluciones es que atienden al cliente en todo su proceso salvo que el propietario o inquilino desee otra cosa. Entrada, salida, limpieza, daños, pérdidas de llaves, robos, entre otros, todo tiene un protocolo de actuación. A propietarios cobran mucho menos en comisión que algunos canales por solo enviar un cliente y hacen mucho más desde el mismo coste.

Entre los servicios de DFLAT Madrid están: encontrar la vivienda ideal que esté acorde con las necesidades de la empresa y el empleado, gestión del contrato de alquiler, atención a contingencias y asesoramiento para el resto de las incidencias. DFLAT es la única empresa que ofrece servicios al propietario, atención al inquilino y a la empresa.

No son simples intermediarios, se ocupan de escuchar a todas las partes y ofrecer la atención necesaria a cada uno.

En DFLAT Madrid encontrará un hogar por meses en Madrid, amueblado y equipado. No dude en contactar ante cualquier duda de gestión, tanto si necesita alquiler para empresa o expatriado como si es propietario y le interesa conocer las condiciones de alquilar bajo el modelo de alquiler temporal en Madrid.

Puede obtener más información sobre DFLAT Madrid, en el siguiente enlace: https://www.dflatmadrid.com/

