Homtom lanza su nuevo y revolucionario móvil Homtom P30 Pro

jueves, 3 de octubre de 2019, 16:28 h (CET) El popular fabricante asiático Homtom, lanza su nuevo terminal: el modelo Homtom P30 Pro, un móvil equipado con un potente arsenal de características a un precio más que competitivo que ya está acaparando la atención del mercado Android Desde Shenzhen, China, llega un importante lanzamiento: el nuevo Homtom P30 Pro 4GB/64GB, un terminal dotado grandes prestaciones y como viene siendo habitual en este fabricante, sale a la venta con un precio muy competitivo (desde ya se puede comprar el nuevo Homtom P30 Pro).

Una pantalla con la que no perder un solo detalle

El nuevo Homtom P30 Pro integra una pantalla de 6.41" y resolución HD+ que satisfará las necesidades de los usuarios más exigentes, ya sea para uso particular, profesional, ver vídeos o jugar a videojuegos. Por si esto fuera poco, su pantalla ocupa el 93,3% de la superficie frontal del móvil, una ratio envidiable, que ofrece una experiencia visual única.

Una cámara extraordinaria

Los usuarios, además de una gran pantalla suelen demandar una cámara con la que poder inmortalizar los momentos más importantes de su vida, de ahí que el fabricante haya dotado al terminal con una excelente triple cámara: una Sony 13MP, una lente para la profundidad de campo y una lente para su gran angular. La cámara se caracteriza por un enfoque de alta definición ultra rápido, con el que obtener imágenes nítidas en todo momento. La lente de profundidad de campo ofrece un control del fondo de la imagen como hasta hace poco sólo podían hacer las cámaras réflex profesionales. El flash también viene incorporado, para aquellas instantáneas en condiciones de poca luminosidad.

En el frontal del terminal se aloja una potente cámara para los imprescindibles selfies, dotada de un reconocimiento facial inteligente, con el que poder conseguir imágenes impactantes a la vez que naturales.

Una potente batería de 4000mAh

Hoy en día, los usuarios demandan baterías que les permita hacer frente a prolongadas jornadas de trabajo u ocio, para ello resulta fundamental contar con una batería como la que incluye el Homtom P30 Pro, una batería de 4000mAh con una capacidad de 350 horas en stand-by o 25 horas de llamadas telefónicas u 8 horas de vídeo online o 6 horas de juego ininterrumpido. Además, se incluye con el terminal un cargador de carga ultra rápida que permite cargar el móvil en tan solo 2 horas.

Gran capacidad de proceso y almacenamiento

El rendimiento del terminal ofrece unos sorprendentes resultados gracias a un procesador potente y eficiente, como es el procesador Mediatek P23, y a sus 4 GB de memoria RAM. El móvil viene equipado también con 64GB de ROM ampliable a los 128GB, lo que permite la ejecución de múltiples aplicaciones simultáneas, así como a la instalación de apps, juegos, vídeos, música y todo lo que el usuario precise en su gran capacidad de almacenamiento.

Viene equipado con el sistema operativo Android 9 Pie

Tener instalada la última versión del sistema operativo Android: Android 9 Pie, es toda una garantía de rendimiento óptimo y de integrar los más modernos avances.

Android 9 Pie, se caracteriza por hacer un uso más optimizado de la batería, reduciendo el uso de la CPU hasta un 30%. Su capacidad para reconocer el uso que el usuario realiza del terminal, permite a Android anticiparse a las acciones, así como para hacer una navegación más intuitiva a través de la implementación de navegación empleando gestos.

Mayor seguridad

El nuevo Homtom P30 Pro ofrece la posibilidad de desbloquear el terminal mediante reconocimiento de huella o facial, de forma que será 'súper' rápido poder acceder al móvil bloqueado, y garantizando que sólo su propietario podrá acceder al mismo.

En resumen, Homtom ha vuelto a conseguir sacar un móvil potente, versátil, completo y económico que sin duda se abrirá camino en el competido mercado de los terminales Android.

Más información en: https://www.homtom.cc/HOMTOM-P30-PRO-P282.html

