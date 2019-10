Ocho curiosidades sobre arquitectura que todo el mundo debería conocer, según Sto Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 16:04 h (CET) Algunos datos arquitectónicos de interés: la arquitectura fue un deporte olímpico o Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo A lo largo de los siglos se han ido realizado todo tipo de construcciones y edificios que han marcado, de alguna manera, la historia de la humanidad. No es de extrañar que en toda esta trayectoria haya hechos sorprendentes o destacables que todo aficionado o interesado en celebrar el Día Internacional del Arquitecto o de la Arquitectura (7 de octubre) debería conocer.

Los expertos de Sto, compañía alemana especializada en la elaboración de elementos y soluciones constructivas, exponen las ocho curiosidades más destacadas:

La arquitectura fue deporte olímpico hasta mediados del siglo XX. La arquitectura, junto a otras artes como la literatura, la música, la pintura y la escultura, formó parte de las llamadas “competiciones de arte” de los Juegos Olímpicos desde 1912 a 1948. La única condición era que las piezas presentadas estuviesen relacionadas con el deporte.

'Jefe que manda a albañiles', origen de la palabra 'Arquitecto'. El término 'arquitecto' proviene de la palabra latina architectus, que, a su vez, tiene su origen en el término griego ἀρχιτέκτων (architéktōn). Así, la composición concreta sería ἀρχι (archi: ser el primero, el que manda) y τέκτων (Tecton: albañil, constructor). Es decir: el jefe que manda a los albañiles.

Premio Pritzker, entre los galardones más importantes de la arquitectura. Este galardón de origen estadounidense, también conocido como el 'Nobel de la arquitectura' se concede anualmente y premia a un arquitecto en vida que haya mostrado a través de sus proyectos las diferentes facetas de su talento, contribuyendo con ellos al enriquecimiento de la humanidad. Otros premios igual de importantes son: Medalla de Oro del RIBA (Gran Bretaña), Medalla de Oro del AIA (Estados Unidos), Driehaus (Estados Unidos), Mies van der Rohe (Unión Europea), Medalla Alvar Aalto (Finlandia) o el premio Premio Aga Khan de Arquitectura.

La Gran Muralla china es la construcción que más ha tardado en realizarse en la historia. Comenzó a edificarse en el siglo VIII a.C, y se completó en 1644. Es decir: 2.000 años más tarde. Se extiende a lo largo de más de 21 mil kilómetros.

La casa más angosta del mundo es Keret house y está en Varsovia. Fue diseñada por el arquitecto Jakub Szczęsny y su nombre proviene del cineasta y escritor israelí Etgar Keret, primer inquilino de la vivienda. El proyecto fue concebido como una instalación artística para la ciudad polaca de Varsovia. Cuenta con 72 cm en su parte más angosta, y 122 cm en la más ancha.

Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo (por ahora). En concreto, esta construcción ubicada en Dubái tiene 828 metros. Es, de largo, el edificio construido más alto del mundo desde 2010. Se compone de un hotel de lujo, oficinas, residencias, miradores y restaurantes. Este primer puesto será sustituido próximamente por la Jeddah Tower (1km de altura) y The Dubai Creek Tower (1km 300m).

¿Cuáles son las siete maravillas del mundo antiguo? Aunque a lo largo de la historia se han realizado diferentes listados, no fue hasta el siglo XVI cuando el pintor neerlandés Maerten van Heemskrerck realizó siete cuadros representando las siete maravillas del mundo antiguo: la Gran Pirámide de Guiza, los Jardines Colgantes de Babilonia, el Templo de Artemisa, la Estatua de Zeus en Olimpia, el Mausoleo de Halicarnaso, el Coloso de Rodas y El Faro de Alejandría.

¿Y las nuevas siete maravillas del mundo moderno? En 2007, se realizó un concurso público e internacional para elegir a las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Se trató de la primera votación masiva por internet, teléfono y mensajes de texto de la historia, abierta a participantes de todo el mundo. Las elegidas fueron: Machu Pichu (Perú), Chichén Itzá (Península de Yucatán, México), Coliseo de Roma (Italia), estatua del Cristo Redentor (en Río de Janeiro, Brasil), Gran Muralla China (China), Petra (Jordania) y Taj Mahal (Agra, India).

