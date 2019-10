Schneider Electric planea invertir 500 millones en ‘startups’ en los próximos cinco años Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 16:08 h (CET) La compañía concluye en Barcelona el Innovation Summit, donde ha analizado tendencias, retos y oportunidades de la economía digital. A través de su vehículo de inversión, Schneider Electric destinará 500 millones de euros a empresas emergentes en los próximos cinco años Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, concluye hoy en Barcelona la celebración del Innovation Summit, el encuentro internacional de referencia de la compañía en el que comparte las últimas tendencias, retos y oportunidades para potenciar y digitalizar la economía. El grupo ha aprovechado la cita de este año para dejar claro su compromiso con las startups y otros proyectos disruptivos.

Emmanuel Lagarrigue, Chieff Innovation Officer de Schneider Electric, ha compartido su experiencia a la hora de abrazar la innovación a través de acuerdos con empresas emergentes, organizaciones y fondos de capital de riesgo con la finalidad de beneficiar a todo el ecosistema energético. “Incubamos empresas y fomentamos una cultura de coinnovación; creemos que estos esfuerzos de colaboración fortalecerán nuestro negocio, para asegurarnos que seguimos en la vanguardia tecnológica ahora y en el futuro. Además, moverán al sector hacia un modelo descarbonizado y digitalizado”, ha expuesto el directivo durante un panel dedicado al programa Innovation at the Edge de Schneider Electric.

El plan recoge varias de las apuestas de la multinacional francesa por innovar en sus diferentes líneas de negocio: “La tecnología es un medio, un facilitador, para un nuevo modelo de negocio, lo que es igual de importante o más que la tecnología en sí misma”, ha asegurado Lagarrigue.

Con el objetivo de resolver nuevos problemas de los clientes, la compañía busca ideas disruptivas y personas con talento a las que brindar capital, experiencia y acceso a la industria. Así, el grupo planea invertir 500 millones de euros en startups en los próximos cinco años, pudiendo participar en el nacimiento de una startup con tíquets de entre 500.000 euros y un millón de euros, o en rondas de serie A de entre tres millones y cinco millones de euros.

Las startups de Barcelona ilusionan

Lagarrigue ha destacado la “interesante tasa de crecimiento de startups en Barcelona, que tiene el crecimiento de empresas emergentes más alto de Europa”. De acuerdo con el directivo, la capital catalana tiene una excelente red de universidades de alto nivel tecnológico a escala global, con una red bastante sólida de business angels. Pese a ello, “el ecosistema de startups de Barcelona sigue siendo pequeño en términos absolutos en comparación con Tel Aviv, Londres o París”, ha señalado.

Schneider Electric dará prioridad a sus inversiones en Europa en 2020. Actualmente, la compañía colabora con Submer, startup de Barcelona que ha desarrollado un líquido refrigerante para los equipos informáticos de los centros de datos; también con Enigmedia, de origen vasco, que está especializada en ciberseguridad, cifrado y protección de redes de infraestructuras, industria 4.0 y edificios inteligentes. La empresa colabora con 85 startups en todo el mundo y está en contacto con unos 5.000 emprendedores.

Globalmente, Schneider Electric ha realizado más de 100 inversiones en empresas innovadoras como Volta, que ofrece cargas gratuitas para vehículos eléctricos a cambio de emitir publicidad digital en sus estaciones. Recientemente, el grupo también ha entrado en el capital de compañías como Autogrid, Synapticon y DST a través de su vehículo de inversión, con el que contribuye a la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Asimismo, Schneider Electric trabaja con cinco incubadoras en las que ha ayudado a crear tres empresas, con otras en la parrilla de salida. La compañía también dispone de una joint venture (AlphaStruxure) junto al grupo de capital privado Carlyle que está enfocada en la construcción de infraestructuras inteligentes y en el uso de energía renovable a través de microrredes.

El encuentro internacional del Innovation Summit de Schneider Electric ha analizado cómo la transición energética y las nuevas tecnologías están cambiando la manera de gestionar la energía; cómo la sostenibilidad está afectando a las inversiones y las estrategias de negocio; y ha profundizado en tendencias como el IoT, la inteligencia artificial, los hogares conectados, los servicios digitales y la ciberseguridad.

