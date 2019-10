El IED se alía con la Comisión Europea para apostar por el artesanado y las PYMES creativas mediante el proyecto WORTH Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 13:48 h (CET) A través de su Research and Education Center (REC), IED Madrid es uno de los socios estratégicos internacionales que asesora esta iniciativa en materia de diseño, comunicación y métodos colaborativos. La tercera convocatoria del programa está abierta hasta el próximo 31 de octubre Moda, textil marroquinería, accesorios y joyería, decoración, interiorismo y diseño de mobiliario. La Comisión Europea quiere apostar por estos sectores como generadores de riqueza y oportunidades para la pequeña y mediana empresa y para ello promueve el programa WORTH (Worth Partnership Project) que soporta y financia colaboraciones transnacionales entre creativos, diseñadores, manufactureros y empresas tecnológicas. El objetivo: generar productos con un alto componente de diseño que aprovechen las oportunidades de la tecnología y que sean rentables. Con estas miras se lanza este proyecto, del que IED Madrid es socio estratégico.

La Comisión Europea planea apoyar 150 iniciativas hasta 2021 (desde fabricantes de calzado a fabricantes de muebles ecosostenibles en corcho, creadores de textiles modulares manufacturados digitalmente o inventores de chalecos salvavidas con geolocalización incorporada). La siguiente convocatoria para recibir proyectos cierra este próximo 31 de octubre.

WORTH funciona como una especie de incubadoras de empresas, en la que la asesoría de IED, partner estratégico entre los miembros de un consorcio internacional de entidades e instituciones que gestiona la iniciativa, aporta valores de Comunicación, Design y métodos colaborativos, a través del REC de IED Madrid (Research and Education Center)

Hasta la fecha 90 proyectos han sido apoyados por este programa. Los seleccionados en la segunda convocatoria se encuentran ya en fase de desarrollo de prototipos y los que resultaron seleccionados en la primera mostrarán sus ideas en la Dutch Design Week de Eindhoven. También se planea que los participantes presenten sus prototipos en el Salone del Mobile de Milán.

Además de asesoría para la comunicación, gestión e implementación de ideas, un área en que IED se involucra activamente, los proyectos seleccionados reciben:

· Una estrategia de promoción internacional a través de envíos de press kits, entrevistas, publicidad y social media.

· 10.000 euros para desarrollar el proyecto.

· Un programa de mentoría hecho a medida.

· Colaboración trans-sectorial y participación en eventos de networking.

· Contactos profesionales y Showcases en dos eventos de diseño internacionales (Salone del Mobile, Dutch Design Week).

Con apenas dos años de vida, Worth ha logrado generar una red de creativos extendida por toda Europa compuesta no solo del consorcio, diseñadores y makers, sino de expertos de renombre procedentes de la industria de la moda, diseño, sostenibilidad, tecnología, textil, decoración entre otras, elegidos para evaluar y dar soporte a los proyectos presentados (“Comité de expertos”), especialistas que proporcionan soporte a medida para elevar las capacidades de los equipos y proporcionar consejo para que los proyectos sean un éxito (“Mentores/coaches”), y embajadores enfocados a la búsqueda de talento en un determinado país, quienes proporcionan soporte y promueven Worth.

Para más información: https://www.worthproject.eu/es

