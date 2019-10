María Benjumea: "En tan sólo 6 años, las finalistas de South Summit han recaudado 2.800 M$ en financiación" Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 12:32 h (CET) La Ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, apuesta por un enfoque más "humanista" del sector emprendedor que ponga a las personas en el centro del proceso en la inauguración de la nueva edición de South Summit Madrid. Este encuentro, que se celebra hasta el 4 de octubre en La Nave, está organizado por South Summit-Spain Startup powered by IE University y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google “En el Ayuntamiento estamos firmemente comprometidos en apoyar a innovadores y emprendedores, destinar más recursos y comunicarnos de forma más eficiente”, ha afirmado el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida.

Durante el acto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reclamado el apoyo tanto del Ayuntamiento como del Gobierno. “Necesitamos conjurarnos para que exista un ecosistema y ser líderes en innovación y talento”.

Otra de los platos fuertes de la mañana ha sido Ciaran Quilty, vicepresidente de EMEA de Facebook, quien ha asegurado que “el comercio online está empezando, pues aún representa únicamente el 2% del PIB mundial”.

“Adoptar un enfoque más humanista que ponga a las personas en el centro del proceso, mejorar los mecanismos financieros y reforzar la presencia de las mujeres en el sector emprendedor” son los retos a los que se enfrenta España, según la Ministra de Economía y Empresa en funciones. Nadia Calviño ha sido la encargada de inaugurar, esta mañana, una nueva edición de South Summit, el encuentro de startups referente en el ecosistema emprendedor. Calviño también ha asegurado que hasta que no haya un Gobierno en plenas funciones no se retomará la futura Ley de startups, que Pedro Sánchez anunció en este mismo encuentro el año pasado.

South Summit-Spain Startup, powered by IE University y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google, ha contado también con la presencia de José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, quien ha apuntado la necesidad de “impulsar desde el Consistorio proyectos innovadores para ser proveedores de servicios a la sociedad, que nos ayude a captar talento y nos sitúe internacionalmente en la vanguardia del progreso. Ese es el Madrid de nuestro futuro”.

No ha faltado tampoco la presencia de la Comunidad de Madrid, representada por su vicepresidente, Ignacio Aguado, quien ha defendido que “para potenciar el emprendimiento es necesario que se den la mano la innovación y la Administración” y ha reclamado el apoyo tanto del Ayuntamiento como del Gobierno. “Necesitamos conjurarnos para que exista un ecosistema y ser líderes en innovación y talento”, ha advertido.

En el acto de inauguración también ha participado María Benjumea, fundadora de Spain Startup-South Summit, que ha apuntado: “iniciamos este proyecto convencidos de que la creatividad, la innovación y el talento necesitaban un reconocimiento mundial como motor esencial del crecimiento económico. Hoy no sólo hemos dado voz a la comunidad de startups, sino que les hemos dado una plataforma. Un lugar para hacer negocios, conocer inversores, conectar con clientes, colaborar con socios y mucho más. Tal es así que, en tan sólo 6 años, las startups finalistas de South Summit han recaudado 2.800 millones de dólares en financiación”.

Además, han estado presentes personalidades como: Diego del Alcázar, fundador de IE University; Gonzalo Martín-Villa, Chief Innovation Officer de Telefónica; David Puente, Global Head of Client Solutions de BBVA; Josep Oliu; Presidente de Banco Sabadell; Javier Uriarte, Director General de Comercialización de Endesa, y Francisco Ruiz Antón, Head Public Policy de Google.

La primera mesa con la que ha arrancado South Summit ha tenido como protagonistas a varios de los finalistas de anteriores ediciones de South Summit, como Lupina Iturriaga, CEO y fundadora de Fintonic, Rika Christanto, cofundadora de OnTruck, y Pedro Castillo, fundador y CTO de Devo, quienes han hablado sobre sus historias de éxito tras su paso por el encuentro. Todos han destacado la importancia de la internacionalización para sus empresas a través del B2B. Además de potenciar su crecimiento, también les ha ayudado a ampliar su cultura y sus equipos humanos. Asimismo, han resaltado que, poco a poco, las grandes empresas se estén abriendo a sus plataformas, algo que era impensable inicialmente.

Ciaran Quilty, vicepresidente de EMEA de Facebook, ha sido otro de los protagonistas de la mañana. Su intervención se ha centrado en las cuatro tendencias fundamentales a las que se dirige el mercado: Curation, los mediadores de contenidos eliminan las barreras de la comunicación; la comunidad, como por ejemplo los grupos de Facebook o de Whatsapp; la conversación, que cada vez es más directa entre clientes y empresas, y el comercio online, “que, aunque nos parezca lo contrario, está empezando, pues aún representa únicamente el 2% del PIB mundial y cada vez tenderá más a la internacionalización”.

South Summit continua por la tarde…

El encuentro continúa esta tarde con personalidades de la talla de Paul Misener, VP, Global Innovation Policy and Communications de Amazon, que explicará a los asistentes cuál es el proceso de innovación en Inteligencia Artificial y Machine Learning de su compañía para estar siempre por delante de los competidores.

Además, se conocerán los ganadores de cinco verticales de la Startup Competition: Cutting Edge Technologies, Marketing&Content, Travel, Fintech & Insurtech y Consumer Solutions.

