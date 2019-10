Barcelona acogerá el Congreso de Marketing online Clinic Summit'19 el próximo 7 y 8 de Octubre Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 11:16 h (CET) Llega el Clinic Summit’19. La edición número 100 del CLINIC. Y al ser un gran acontecimiento, se ha organizado un Congreso de Marketing Digital que reunirá a centenares de profesionales del sector. Durante 2 días se tratarán todas las novedades y tendencias del mundo online El evento se llevará a cabo los días 7 y 8 de octubre en Barcelona, en el Auditorio AXA. Es una gran oportunidad para adquirir conocimientos y nuevas perspectivas, con casos reales y prácticos e innumerables conexiones. El Clinic Summit’19 dispondrá con ponencias dirigidas por los mejores expertos y líderes del sector del Marketing Digital.

El Clinic Summit es una oportunidad para poder estar al día de las últimas novedades en Marketing Digital y hacer Networking con los mejores profesionales del sector.

El congreso no está formado solo por conferencias, tendrá 4 talleres temáticos de media jornada con las tendencias del sector:

Google News + Discover La nueva fuente de tráfico de los medios de comunicación



Data Studio Reporting inteligente, crear dashboards que aporten valor integrando diversas fuentes de datos



Vender en Amazon y otros Marketplaces



Automatización de Marketing. Como el Open Source Mautic puede ayudarnos a mejorar las ventas online

El Congreso es una gran oportunidad para los amantes y profesionales del marketing online. Un evento para aprender y conectar con expertos del sector, perfecto para aquellos que quieran conseguir el éxito en el mundo online. No hay que perdérselo y comprar una entrada lo antes posible en https://congreso.clinic.is

AGENDA AUDITORIO:

Fernando de la Rosa

Fundador de Foxize, profesional digital desde 1999

"El marketing digital actual, no es marketing, por eso funciona poco"

José Facchin

Consultor de Marketing Digital, especializado en SEO

"Cómo diseñar una estrategia de contenidos para tu eCommerce"

Carlos Redondo

SEO Manager, Director de marketing online & Fundador de Safecont

"Cómo detectar patrones y mejorar el SEO de tu web"

Iñaki Huerta

CEO de IKAUE

"Cómo afrontar el SEO basado en intenciones de búsqueda"

Kico Pascual

SEO y consultor de Marketing en INTERDIGITAL.es

"Cómo crear audiencias y rentabilizarlas de forma eficiente"

Esther Checa

Head Of Innovation at T2O media

"Cómo trabajar un funnel de captación a través de la Voz"

Jorge Pascual

Gestiona cuentas de publicidad en INTERDIGITAL.es

"Cómo vender en Amazon y tener éxito"

Carlos Estevez

Director de Search Marketing y analítica web en Internet República

"Caso de éxito Consum: Cómo llevar clientes desde Google a tus tiendas físicas."

Miren Martínez

Brand Strategist

"Cómo encontrar la voz de tu marca"

Ricard Bonastre

CEO de Lead Ratings y Ex-director general de Emagister.

"¿Como mejorar tu funnel de ventas aplicando marketing predictivo?"

Mai Molina

Traffic Acquisition en Stradivarius INDITEX Group

"Royal-Berl: La revolución del PPC"

Pere Rovira

Fundador de OneTandem

"Cómo abordar Visual Analytics"

Gemma Muñoz

Cofounder & CEO de El Arte de Medir

"Cómo transformar los datos en activo de negocio"

Arturo Marimón

Consultor SEO & CEO de AM Consultores

"Cómo hacer que la Arquitectura sea la clave de tu estrategia SEO"

David del Amo

Responsable de estrategia y fundador de El viaje de Walker

"Cómo generar propuestas estratégicamente relevantes entendiendo a los humanos"

Fernando Díaz Villanueva

Periodista y comentarista político

"Cómo enfocar el futuro del periodismo"

Rocío Gonzalez

Socia en Analyticae Data Mining

"Cómo diseñar estrategias centrada en el cliente, retención y modelo RFM"

Marta Soler

CEO de INTERDIGITAL.es

"Cómo hacer un buen checklist de conversión para tu home"

Víctor Hernández

Search Manager de Casa Batlló

"El SEO se va de vacaciones"

Jimena Catalina

Diseñadora de interacción de productos y servicios digitales

"Cómo crecer a nivel profesional con un proyecto personal"

Natzir Turrado

SEO y CRO para proyectos digitales de gran envergadura

"Cómo el Data Science ayuda al SEO"

Hind Frata

Directora de Marketing & Digital en Sara Lee, Lindt y Cacaolat

"Meaningful brands in a digital era"

