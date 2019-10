Nace TuEducadora.com, una guía profesional para educar a los niños en casa Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 10:53 h (CET) Marta López, educadora infantil, hará una guía paso a paso. Actividades diarias para aprender y divertirse. Con la seguridad de que los peques llegarán con buen nivel al cole. Con la posibilidad de elegir metodología Montessori o tradicional La educación de los niños es una de las mayores preocupaciones como padre y, por supuesto, no se quiere dejar en manos de un desconocido. Es fundamental que, cuando lleguen al cole, los pequeños cuenten con el nivel necesario para adecuarse a este cambio tan importante.

Muchos padres no quieren llevar a sus hijos a una escuela; por este motivo ha surgido TuEducadora.com. Este proyecto innovador pretende servir de apoyo a las familias que desean llevar desde casa la educación de los pequeños de 1 a 3 años. Con este acompañamiento se conseguirá el respaldo y la guía de un profesional de la enseñanza.

De este modo, se descubrirán todas las ventajas que ofrece tener el contacto directo con una profesional de la educación como es Marta López.

¿Qué se ofrece en cada suscripción?

La educación de los más pequeños es algo fundamental ya que en esa etapa es cuando empiezan a interactuar con el mundo y comienzan a desarrollar sus habilidades y capacidades. Por este motivo, es muy recomendable tener un profesional de la educación siempre cerca, especialmente en aquellos casos en los que los padres no quieren depender de la escuela en la primera etapa de la vida del niño.

La suscripción gratuita dará acceso a conocer de primera mano cómo es un proyecto educativo desde casa. Solo se tendrá que indicar qué metodología se desea llevar a cabo, Montessori o tradicional.

Además, se podrá consultar con la educadora todo aquello que realmente sea interesante. Y, por si esto fuera poco, disponen de un aviso de todo el contenido semanal que vaya publicando en su blog, orientado a ayudar a los padres con los pequeños de la casa.

Por otro lado, se puede optar a una suscripción de pago mensual (solo 19,95 €) con la que se ofrecen todas las herramientas, recursos diarios y fichas necesarias para que el niño sea capaz de desarrollarse de la forma más completa posible antes de ir al colegio, haciendo una evaluación de sus capacidades de forma general.

Con esta cuota se ofrece una propuesta de actividades diarias adaptadas a los horarios de los papás; además, el pequeño no se cansará de realizar siempre las mismas tareas porque los contenidos varían cada semana con nuevas propuestas de materiales, actividades y juegos.

Del mismo modo, Marta pondrá a disposición de los padres interesados cientos de fichas y más de 100 actividades con las que ayudar a educar al peque jugando. Además, su email está siempre abierto para la consulta de todas las dudas que puedan surgir a los padres.

El plan de mayor personalización, por 39’95 € / mes, ofrece todas las ventajas del paquete básico y TuEducadora dará la posibilidad de que Marta personalice el plan educativo al completo para los peques. De esta forma, será posible hacer un seguimiento exhaustivo del desarrollo y la evolución del niño.

En este último plan, las actividades diarias están personalizadas a las características y al desarrollo real del niño y permite consultar todas las dudas por Whatsapp, entre otras ventajas.

Marta López, una profesional con experiencia

Cuando se busca apoyo para la educación de los hijos es importante asegurarse

de que sea un profesional con años de experiencia en el sector. Da igual si la enseñanza se va a llevar a cabo en casa o no, es imprescindible contar con la confianza y la profesionalidad de especialistas de la educación.

Marta López es la persona detrás de TuEducadora.com, educadora infantil desde que tenía 4 añitos y ya jugaba a ser profesora con sus muñecas. A partir de ahí, ha dedicado su vida profesional a su mayor vocación: enseñar a los niños de 1 a 3 años.

Durante años, Marta López se ha formado como Técnico Superior en Educación Infantil y Psicología Infantil; además, es Técnico profesional en Pedagogía Montessori. Del mismo modo, ha realizado decenas de cursos relacionados con la educación, porque la formación es un pilar fundamental en su día a día.

En su trayectoria profesional ha trabajado como educadora en varias escuelas y, entre otras cosas, como monitora de ocio y tiempo libre con cientos de niños; en otras palabras, se ha formado y ha aprendido a enseñar a un niño durante esta etapa tan fundamental de su vida.

Por todo ello, aunando teoría y práctica, tiene credenciales suficientes para ayudar a los papás a educar a sus pequeños en casa desde 1 a 3 años, especialmente en aquellos casos en los que la escuela no es una alternativa.

