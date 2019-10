El 79% de los jóvenes españoles es optimista respecto a su futuro laboral

JobTeaser, la plataforma líder de contratación y orientación de jóvenes talentos, ha elaborado un estudio para conocer la visión de todas las partes implicadas en el futuro del mundo laboral Durante los últimos años, el futuro laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los jóvenes europeos. Por ello, y para conocer su visión, así como la de los responsables de contratación y los profesionales del sector educativo, JobTeaser, la plataforma líder de contratación y orientación de jóvenes talentos, ha publicado un estudio sobre el futuro laboral y su impacto en el sistema educativo.

El informe, elaborado junto con la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE), ha contado con la participación de más de 3000 personas de entre 18 y 25 años en España, Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, responsables de contratación de la comunidad JobTeaser y profesionales del sector educativo miembros de comunidades WISE o JobTeaser en esos cinco países.

A pesar de la preocupación por encontrar un primer empleo o forjar una carrera profesional, más de tres cuartas partes de los jóvenes que participaron en el estudio de JobTeaser se mostraron optimistas al pensar en la forma en la que trabajarán dentro de diez años. En concreto, el 79% de los jóvenes españoles es optimista al pensar en su futuro laboral, solo superados por los alemanes (81%). Asimismo, el 73% de los españoles de entre 18 y 25 estaría dispuesto a cambiar de ciudad o de país por motivos laborales.

La importancia de las habilidades interpersonales

Aunque los tres grupos que han participado en este estudio piensan que es importante que los jóvenes desarrollen competencias no técnicas y habilidades para relacionarse, la realidad es que el 77% de los profesionales de la contratación reconoce dar excesiva importancia a la cualificación del candidato a la hora decidir si contratarlo o no. Además, el 57% de los jóvenes europeos (un 60% en el caso de los españoles) cree que no se tienen lo suficientemente en cuenta las habilidades interpersonales en el mundo laboral.

Los jóvenes españoles son conscientes de la importancia de las habilidades interpersonales, pero consideran que los responsables de contratación no le dan la relevancia que esperan. Así, para cumplir su misión, JobTeaser ha creado un sistema único que reúne a empresas y universidades en torno a las nuevas generaciones.

Las competencias que deben tener los trabajadores del futuro

En cuanto a las competencias más importantes en el mundo laboral durante los próximos diez años, los jóvenes europeos resaltan las habilidades informáticas y la capacidad de interactuar con las herramientas de inteligencia artificial. Una creencia que contrasta con la opinión de los miembros del sistema educativo y de los expertos en contratación, que destacan el hecho de que los jóvenes sean flexibles y tengan capacidad de adaptación. La capacidad de autoaprendizaje también será importante, aunque los jóvenes la sitúan en séptimo puesto.

Otras habilidades a tener en cuenta, de acuerdo con los especialistas, serán los idiomas y saber trabajar en equipo.

Respecto a la preparación, casi la mitad de los jóvenes no se siente listo para incorporarse al mundo profesional, mientras que los responsables de contratación y los profesionales del sector educativo piensan, con un 79% y un 73%, respectivamente, que los jóvenes están preparados para el futuro laboral. Por su parte, 4 de cada 10 profesionales del sector educativo no se sienten equipados a la hora de preparar a los estudiantes para puestos que aún no existen.

“Estamos convencidos de que, si los jóvenes cuentan con optimismo, herramientas de orientación adaptadas y asesoramiento dentro de un ecosistema único, tendrán lo necesario para sentirse realizados en la sociedad del mañana y no elegirán su carrera profesional por defecto”, concluye el CEO de JobTeaser, Adrien Ledoux.