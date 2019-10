Sánchez y Rivera, los políticos elegidos por los españoles para cenar en casa, según un estudio de Teka Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 10:41 h (CET) El 74% de los españoles cenaría acompañado de su familia o de amigos. Pablo Iglesias es el político escogido por la mayoría de los jóvenes. 1 de cada 10 encuestados le haría preguntas irónicas a su invitado. Después de cenar, 7 de cada 10 españoles, tomarían una copa en casa con su político preferido Los tres políticos elegidos por los españoles para invitarles a cenar a su casa, serían por este orden, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Así lo revela un estudio realizado por Teka, firma líder de electrodomésticos y soluciones integrales para la cocina, coincidiendo con la celebración de las próximas elecciones generales en España, el próximo 10 de noviembre.

Según los resultados de esta encuesta, a Pablo Casado le invitarían a cenar en su casa menos del 10% de los españoles.

Aunque las respuestas varían mucho en función de la edad y el sexo de los encuestados, las mujeres prefieren cenar en primer lugar con Albert Rivera seguido de Pedro Sánchez. Sin embargo, los hombres prefieren compartir mesa con Gabriel Rufián.

En cuanto a la edad, los mayores de 55 años cenarían en primer lugar con Pedro Sánchez; mientras que Albert Rivera sería el elegido por las personas con edades entre los 45 y 54 años, y Pablo Iglesias es el político escogido por la mayoría de las personas más jóvenes.

Si se habla de comunidades autónomas, en Andalucía, Albert Rivera es el político preferido para prepararle la cena, mientras que en Cataluña solo lo invitaría a cenar en casa un 9%. En esta última comunidad, Gabriel Rufián sería el político que más cenas tendría que atender, ya que el 45% de los encuestados lo elegiría a él. En la Comunidad de Madrid, Albert Rivera encabezaría la lista de invitaciones con un 28% de los votos, seguido de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con un 22% cada uno de ellos.

¿Cena en familia, con amigos o a solas?

Según esta encuesta, más del 70% de los encuestados no cenaría a solas con el político invitado, sino que también sentaría a la mesa a su familia y amigos. Para ser exactos, los mayores de 55 años compartirían la cena con su familia, mientras que los encuestados de 25 a 44 años preferían compartir la velada con sus amigos.

Si se habla por sexos, las mujeres encuestadas cenarían con sus familias además de con el político en un 41% de los casos, mientras que los hombres prefieren compartir esta mesa con sus amigos.

Pero también hay una importante muestra que cenaría a solas con el político, en concreto un 23%. Esta modalidad es la preferida por los mayores de 55 años y la menos elegida por las mujeres.

Estas preferencias varían en función del político elegido para prepararle la cena: los que cenarían con Pedro Sánchez y Pablo Casado lo harían con la familia, mientras que Gabriel Rufián y Pablo Iglesias serían los políticos elegidos para cenar con los amigos. Por último, Santiago Abascal es el político elegido por los encuestados para cenar a solas.

En cuanto a la opinión por comunidades autónomas, el 45% de los madrileños y el 39% de los catalanes cenarían con el político y amigos; mientras que el 37% de los andaluces elegiría compartir la cena con el político y su familia.

Disparidad de opiniones en la temática de la cena

Según los resultados del estudio, el tema de conversación en esta cena sería muy variado, no hay ninguna temática que destaque. De hecho, 1 de cada 10 encuestados le haría preguntas irónicas a su invitado como, “¿De verdad te crees lo que dices?” o “¿Eres capaz de sacrificar tu ego por el bien común? Pues hazlo”. Pero si los anfitriones tuvieran que escoger un tema para hablar con cada político con Pedro Sánchez se hablaría de economía, con Pablo Iglesias y Albert Rivera de formación del nuevo gobierno; con Pablo Casado de economía y corrupción; con Santiago Abascal del futuro de España, mientras que los aspectos relativos a la independencia de Cataluña se hablarían con Gabriel Rufián.

Para cenar: carne, una copa y juegos de mesa

Y, ¿cuál sería el menú elegido por los anfitriores para recibir a los políticos en casa? Un 23% de los encuestados prepararía carne a sus invitados, por delante de un 12% que prepararía un plato con verduras como ingrediente principal y un 8% que elegiría la tortilla de patatas.

Después de cenar, 7 de cada 10 españoles se tomarían una copa en casa tranquilamente con su invitado. Sin embargo, entre los más jóvenes, en concreto entre los de 25 y los 34 años, solo se tomarían una copa con los políticos un 58% de los encuestados, mientras que un 25% preferiría jugar a juegos de mesa con su invitado. Sin embargo, solo el 7% de los encuestados se “iría de fiesta” con su político invitado, y en este caso lo harían más los hombres que las mujeres (9% vs 5%).

Así, Pablo Iglesias es el político elegido para jugar a juegos de mesa mientras que Gabriel Rufián el que más se presta a salir de fiesta.

*Información sobre el estudio: Los datos están basados en una encuestas online, realizada a una muestra de 1.000 personas de toda España entre agosto y septiembre de 2019.

