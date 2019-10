Despídete de la calvicie para siempre

Los resultados de un trasplante capilar son permanentes, por ello, en el artículo de hoy conocerás todo lo necesario sobre este fantástico procedimiento. Este tipo de intervención quirúrgica consiste en redistribuir el cabello de un área hacia la zona en donde más se necesita. Es un tratamiento permanente y eficaz para eliminar la calvicie de forma definitiva.



En qué consiste la técnica El trasplante capilar se realiza desde los años 50, pero la técnica ha ido evolucionando favorablemente con el tiempo. En la actualidad, la técnica más novedosa consiste en extraer uno a uno el cabello de la “zona de seguridad” (llamada así porque es genéticamente resistente a la calvicie) e implantarlo uno a uno en la “zona receptora”. Una vez que el proceso de adaptación del cabello en su nuevo sitio termine, comenzará a crecer con la misma naturalidad que el resto del cabello.



Si estás buscando quién realice tu injerto de cabello, puedes acercarte al Dr. Enrique Orozco, especialista en trasplante capilar, ya que basado en los resultados obtenidos y las opiniones de sus pacientes, se puede considerar que es quien tiene una de las mejores técnicas de la actualidad. Lo respalda además, el hecho de ser el segundo médico mexicano que cuenta con la certificación internacional en trasplante capilar, conocida como American Board of Hair Restoration Surgery (ABHRS) y el único que radica actualmente en la capital mexicana.



Cuando hayas tomado la decisión de hacer tu trasplante de cabello, debes tener en cuenta diversos factores, como por ejemplo considerar si en tu familia existen casos de calvicie genética y ver cómo están tus parientes en la actualidad. Tu edad, ya que es muy importante reconocer si es que realmente se ha establecido un patrón de alopecia.



Consejos que debes que tener en cuenta. En seguida, te detallamos algunas recomendaciones que te permitirán que tu trasplante capilar sea todo un éxito: Debes buscar que tu caso se evalúe de manera particular por un médico especialista en el tema. Uno de los aspectos más relevantes a considerar es que si no hay folículos y cabellos de gran calidad, los resultados esperados pueden ser pobres sino se realiza una buena planeación del procedimiento.



Comenta con tu médico sobre tu estado de salud general. Se debe tener en cuenta que cuando se sufren alteraciones en la coagulación, problemas de cicatrización, o algunas enfermedades autoinmunes que afectan el cabello, es muy probable que no seas un buen candidato para el trasplante.



Busca a un especialista con experiencia comprobable. Aunque parezca un procedimiento sencillo, la extracción del cabello, debe ser adecuada, precisa y homogénea, para que los resultados sean lo más naturales posible y tanto zona donadora como receptora sufran de menor estrés.



Habla con tu médico sobre tus expectativas y toma en cuenta la opinión del especialista. El diseño de la zona a implantar es parte clave del éxito de tu procedimiento, los rasgos faciales y la edad del paciente, también cuentan para realizar un diseño armonioso y obtener resultados naturales.



Los procedimientos de trasplante capilar suelen tomar muchas horas, deberás dedicar el tiempo suficiente para tu intervención, no programes ninguna otra actividad el mismo día.



Después de realizada la intervención, viene el proceso de adaptación del cabello a su nueva zona. Necesitarás armarte de mucha paciencia, pues comenzarás a ver crecimiento hasta después de los 3 o 4 meses y verás el resultado final hasta aproximadamente un año después.



Recuerda que es un tema médico, acércate directamente a los especialistas en el área para resolver tus dudas y consultar sobre tu caso particular. El internet nunca ha sido la mejor opción para tratar temas médicos.



Pasos para el procedimiento El injerto capilar es una intervención quirúrgica, y aunque no parezca es un procedimiento bastante complejo que requiere de mucha pericia del médico. Es un procedimiento que puede ir en promedio de unas seis horas a diez horas; se hace bajo anestesia local y en la técnica de uno por uno el proceso es el siguiente:



Se anestesia la zona donante. Esta es la parte en la que se pudiera sentir algo de dolor o molestia, como en cualquier aplicación de anestesia, como por ejemplo cuando vas al dentista.



Se retira el cabello de la zona donante. En realidad lo que se toma uno a uno es el folículo piloso, que es el conjunto de células que dan lugar al nacimiento del cabello. La zona donante es casi siempre la parte posterior de la cabeza, aunque en ciertos casos puede ser otra parte del cuerpo.



Se anestesia la zona receptora. Nuevamente sentirás el pinchazo y probablemente un ligero dolor al momento de la administración. Después de eso, ya no deberás sentir molestia alguna.



Se implanta el folículo en la zona receptora. Se implanta uno a uno cada folículo en la zona receptora, cuidando el espacio entre cada uno de ellos así como la dirección para que obtengamos un aspecto muy natural.



El cabello no representa ninguna función vital para el desarrollo de la vida del ser humano, por ende, se puede vivir siendo calvo, sin embargo, no se puede evitar el hecho de que es de gran importancia en la apariencia de las personas. Por otra parte, es importante la prevención para no llegar a situaciones más graves, donde una dieta rica en nutrientes y minerales será de gran ayuda, además de eso, hoy en día existen muchos tratamientos que disminuyen o frenan la pérdida del cabello, y en casos más complicados, puedes optar por el trasplante de cabello.