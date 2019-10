Industrialización y desarrollo de las tecnologías en el Paraguay El Paraguay puede aprender muchísimo de la experiencia exitosa en la educación de ingeniería que se ha fomentada por la República de China (Taiwán) en las últimas décadas Peter Tase

jueves, 3 de octubre de 2019, 10:45 h (CET) El Dr. Ishwar K. Puri, Decano de la Facultad de Ingeniería en el McMaster University de Hamilton, Ontario, Canadá, en una de sus análisis (2014) decía: “Para sacar el máximo provecho de la innovación que promete prosperidad, debemos producir eficientemente las cosas que necesitamos y usamos, porque una realidad que existe es que la fabricación produce mayores retornos en dólares y genera más empleos que cualquier otra forma de actividad económica.”



La República del Paraguay es el ejemplo ilustrativo típico donde el riesgo de no aplicar, implantar sus recursos naturales a la fabricación (producción) avanzada está generando deslocalización de los jóvenes, empeorando los niveles de pobreza, impulsando tercerización en los países vecinos, y la nación refleja la mayor desigualdad de ingresos en la región.



En la actualidad el Paraguay necesita más de siete mil ingenieros en todas las ramas, desde la ingeniería naval, ingeniería civil hasta la ingeniería en industria forestal. El admirable bono demográfico del país, pide al Gobierno Nacional mejor posicionamiento y retribución de recursos, hacia el desarrollo de nuevos laboratorios y asignación de becas a los estudiantes rurales con escasos recursos. El Paraguay tiene todos los componentes necesarios - menos la lucha integral contra la corrupción – para lograr la economía avanzada de fabricación y formar nuevas generaciones de ingenieros que pueden transformar la nación. Esta postergada prioridad tendría que ocupar un lugar preferencial en las relaciones bilaterales entre la República de China (Taiwán) y República del Paraguay, bajo el marco de la Universidad Tecnológica Taiwán – Paraguay; establecer cursos intensivos del idioma inglés para los jóvenes con escasos recursos, incluyendo a las parcialidades indígenas, del interior del país. El Gobierno Paraguayo tiene que invertir más recursos hacia la expansión y construcción de nuevos edificios dentro de este campus universitario.



El Paraguay puede aprender muchísimo de la experiencia exitosa en la educación de ingeniería que se ha fomentada por la República de China (Taiwán) en los últimos cincuenta años. Con la ayuda de Taiwán, los jóvenes ingenieros del Paraguay, pueden aprender en convertir los átomos en productos finales, las tecnologías de mañana les darán un rol indispensable a los ingenieros, los dispositivos biomédicos revertirán el progreso del cáncer y la diabetes a través del suministro terapéutico dirigido.



De esta manera, la fabricación y el desarrollo de la industria alimenticia (con la ayuda de la hermana República de China), puede mejorar la economía paraguaya, las condiciones rurales, abordar investigaciones que afrontar el envejecimiento, las enfermedades, independencia energética, seguridad alimentaria, promover la calidad del agua, impulsar proyectos de transporte y fortalecer la movilidad económica. Asunción aun no entiende la importancia del sector de industria y manufactura; dicha estrategia le trae al país un gran potencial de desarrollo, eleva su competitividad global y fomenta los niveles de micro-economía en cada familia Paraguaya.



Ha péicha, mba'eapo ha mba'apoguasu tembi'urehegua (tetã China rupive) ikatu ombohetave viru Paraguáipe, okaragua reko omoporãve, oñemohypy'ūve mba'ejeporeka anieterei oñeha'arõ itujaraē, mba'asykuéra, toguereko tendyry imba'eteeva, tembi'u opaite ára, tomomýi y porã reko, tomboguata apopyra mba'yrumýi rehegua ha tomombarete pe viru ñemongu'ejere. Paraguay ne'irã oikumby iporãha pe mba'apoguasu ha mba'eapopy,ko'ã tembiapo ogueru tetãme ğuarã akãrãpu'ã, oñembohovakekuaa ko'ã rupive ambue tetãnguerandi, ha oīveta pe tekotevē ý mayma ogayguápe.



Paraguái ikatu oikuaa kuaave heta mba'e tetã China (Taiwán) rembiasa rupive, pe ñemoarandu mba'eapokuaa rehegua ojopamava hina pa ary rosa omotenondeva ohovo hikuái. Ha péicha, mba'eapo ha mba'apoguasutembi'urehegua (Taiwán rupive) ikatu ombohetave viru Paraguáipe, ha omombarete avei mba'eapokuaa rehegua jeporeka.

