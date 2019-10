Domino´s Pizza presenta dos nuevas American Legends Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 09:01 h (CET) American Legends, nombre de la exitosa familia de pizzas da la bienvenida a sus dos nuevas especialidades: New York MeatBalls y Oklahoma Bacon Crispy. Domino’s Pizza, una vez más sorprende con una campaña de comunicación en su tono provocador y divertido aprovechando los tópicos más americanos Domino’s Pizza, la cadena líder en el servicio de pizzas a domicilio en el mundo, presenta sus dos nuevas especialidades:

Nueva York MeatBalls y Oklahoma Bacon Crispy. Con un ADN común:

abundancia en proteína, salsa barbacoa en todas sus recetas y un sorprendente final con borde crujiente de queso cheddar. Están dirigidas a los “amantes de la pizza” que quieran disfrutar al máximo de una experiencia “cinco sentidos” sorprendente e intensa.

Los nombres de las dos nuevas pizzas son:

New York MeatBalls: Salsa de tomate, mozzarella, pepperoni, meatballs, orégano drizzle de salsa bbq original y queso cheddar en el borde.

Oklahoma Bacon Crispy: Salsa BBQ original, mozzarella, pepperoni, jamón york, bacon crispy y queso cheddar en el borde.

Para este nuevo lanzamiento, Domino’s Pizza, conecta con su origen americano y recurre a través de típicas Americanadas a escenas y símbolos de la cultura estadounidense que están en la memoria de todos.

El presente lanzamiento forma parte de una estrategia 360º que incluye dos anuncios; uno de ellos en TV tradicional y otra en TV a la carta, campaña digital, acciones PR on y off, acciones y concursos especiales en redes sociales y planes tácticos desde las tiendas. Todo esto de la mano de sus partners de comunicación Grey, Arena y Good Rebels.

Silvia Serrano, directora de Marketing de Domino’s Pizza, ha señalado, que estas nuevas especialidades responden al éxito que tuvo el primer lanzamiento. Domino’s apuesta por el diálogo continuo con sus clientes para conocer sus gustos y ser la marca favorita de sus momentos de disfrute. Las nuevas pizzas están dirigidas a aquellos clientes que buscan disfrutar al máximo del auténtico sabor americano.

Acerca de Domino’s Pizza

Domino’s Pizza (España) master-franquicia operada por Alsea Iberia que en tan solo 10 años ha

experimentado una rápida expansión gracias a la calidad de sus productos, su sabor e innovación y ser una empresa líder en el servicio de entrega a domicilio. En la actualidad está presente en todas las provincias españolas con más de 300 restaurantes y ofrece la posibilidad de franquiciar.

Domino’s Pizza fundada en 1960 en Michigan (EE.UU.), es la marca líder mundial en el servicio de

pizzas a domicilio gracias al compromiso con sus clientes, sus altos niveles de servicio, su receta insuperable y la alta de calidad de sus productos, siempre frescos y naturales. Cuenta con 16.300 tiendas establecidas en más de 85 mercados en el mundo.

