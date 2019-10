El compuesto de última tecnología de Giti aumenta un 30% el kilometraje de los nuevos neumáticos Combi Road Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 09:09 h (CET) Giti Tire continúa aplicando el desarrollo de sus compuestos de última tecnología a los neumáticos de camión Combi Road. En los patrones Giti GDR655 + y GDR665 + un novedoso compuesto ha dado lugar a una nueva generación de neumáticos que mejora el kilometraje en un 30% en comparación con los originales Ambos patrones han sido proyectados para el eje de tracción y su diseño es direccional y no direccional respectivamente. El nuevo compuesto les proporciona una histéresis reducida y una menor generación de calor, lo que aumenta la resistencia a la rodadura en aproximadamente un 10%. Además, también aumenta enormemente sus propiedades de recauchutado.

Ambos neumáticos están diseñados para operaciones regionales y de larga distancia y ofrecen un desgaste regular mejorado y una huella optimizada. Igualmente los dos llevan la marca del copo de nieve y la montaña de tres picos (3PMSF) señalando sus excelentes propiedades de tracción y frenado en invierno y en todas las estaciones.

El Giti GDR655 + Combi Road está inicialmente disponible en 315 / 80R22.5 y 315 / 70R22.5, mientras que el GDR665 + Combi Road comienza con 295 / 80R22.5.

El Centro Europeo de I + D de Giti Tire en Hannover, Alemania, ha trabajado con el principal centro de I + D de la compañía en Hefei, China, para crear estos neumáticos. Ha sido un proyecto de cuatro años de duración que ha incluido una nueva evaluación de materias primas de alta tecnología, exámenes de nuevos prototipos y extensas pruebas en carretera efectuadas por flotas de camiones de varios socios de Giti en Europa. Los neumáticos se fabrican en las instalaciones de la compañía en Yakarta, Indonesia, y están dotadas de equipamiento y tecnología de última generación.

Daniel González, responsable de desarrollo de negocio de Giti Tire en España y Portugal, afirma: “Estos nuevos neumáticos, como todos los de la marca Giti en este segmento, están diseñados para maximizar el kilometraje total y logran un bajo consumo de combustible con altos niveles de seguridad, durabilidad y capacidad de recauchutado”.

"En Europa, los neumáticos para eje de tracción siguen siendo una de las posiciones clave en términos de volumen y competitividad para la marca, y tanto el GDR655 + como el GDR665 + marcan un gran avance tecnológico que podemos ofrecer a un precio muy competitivo en el mercado".

Sobre Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

