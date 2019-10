ASPY mostrará sus soluciones tecnológicas para PRL en el II Congreso Prevencionar Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 08:13 h (CET) El Congreso tiene lugar los días 3 y 4 de octubre en el Centro de Exposiciones MEEU de Madrid. Entre las nuevas soluciones que serán presentadas por ASPY Innova destacan los Safety Tours, los mapas interactivos y la formación personalizada 360º ASPY Innova, la nueva división de ASPY dirigida a ofrecer nuevas soluciones tecnológicas en los centros de trabajo, será presentada durante el II Congreso Prevencionar que se celebra hoy y mañana en el Centro de Exposiciones MEEU de Madrid, (zona Chamartín).

Con el lema “Desde la teoría a la práctica”, el congreso reunirá a los principales expertos del sector de la Prevención de Riesgos Laborales para compartir experiencias, tendencias y buenas prácticas. El Congreso Prevencionar nació en 2017 con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la prevención de riesgos laborales en las organizaciones y está dirigido a compañías y profesionales relacionados con la seguridad, la salud y el bienestar laboral.

Desde el stand número 14, ASPY Innova mostrará algunas de sus novedosas soluciones tecnológicas para el sector, como los safety tours; los mapas interactivos de instalaciones que permiten identificar los riesgos de cada compañía, determinar las normas de mantenimiento y las actuaciones en caso de emergencia; las formaciones personalizadas 360º para trabajadores/as; y los planes de emergencia interactivos, entre otras.

“A través de estas novedosas herramientas, los trabajadores pueden informarse de todo lo relacionado con la PRL sin moverse de su puesto de trabajo de una forma sencilla y atractiva. Además, la propia experiencia del trabajador está demostrando que estas nuevas herramientas tecnológicas fomentan el compromiso de los trabajadores con su propia seguridad” declara Ramón Martín, responsable de ASPY INNOVA.

Con la nueva división ASPY Innova el Grupo ASPY se posiciona como referente en innovación y oferta tecnológica al servicio de la PRL gracias a la propuesta de soluciones tecnológicas pioneras que están impulsando un gran cambio en el sector.

Referente en orientación jurídica

Además de su participación como empresa expositora en la zona de stands ASPY Prevención será una de las compañías presentes en el programa de conferencias y debates del congreso. Andreu Sánchez, Director de Asesoría Jurídica de ASPY, es uno de los ponentes del Congreso y participará en una de las mesas. La ponencia de Sánchez se titula “Claves jurídicas y sentencias penales para el profesional de la SST” y ofrecerá una reflexión sobre la creciente investigación penal de técnicos y sanitarios y sobre las posibles consecuencias penales de sus actuaciones. Será el jueves 3 de octubre a las 11:30h en la sala Dokify.

Sobre ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario. www.aspyprevencion.com

