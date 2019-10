La Daurada, más de doce horas seguidas de música en su primer festival de Jazz&Blues Comunicae

jueves, 3 de octubre de 2019, 08:01 h (CET) Un cartel que encabezan dos "big band", la Barcelona Big Band y la Big Band Escola Músics del Vendrell con las actuaciones de Big Dani Pérez, Susana Sheiman, Myriam Swanson, Ivan Kovacevic, Lluís Coloma, la Paquito Blues Band o Agustí Burriel, entre otros artistas y bandas El próximo cinco de octubre, el espacio de ocio y gastronomía y sala de conciertos La Daurada acogerá en su privilegiada localización la primera edición del Jazz & Blues La Daurada Festival. Con una duración de más de doce horas, de 11.00 am a 03.00 am ofrecerá una programación musical variada y gastronomía y actividades tematizadas en la ciudad que vio nacer este estilo de música.

El festival se divide en dos partes, en la jornada diurna, el festival empieza a las 11:00h y actuarán escuelas de música locales, en lo que es conocido como "combos", después tendrá lugar la masterclass de uno de los músicos de jazz más reconocido en nuestro país, Vicens Martín.

La sección nocturna de esta jornada de jazz y blues, empezará a las 20.00h, con una masterclass de baile, y se alargará hasta las tres de la madrugada con una sucesión de las actuaciones ­más importantes con la Barcelona Big Band y la Big Band Escola de Músics del Vendrell, en colaboración con artistas como Big Dani Pérez, Myriam Swanson, Lluís Coloma y Agustí Burriel, entre otros.

La primera edición de este festival es una apuesta de La Daurada por “ampliar el alcance los géneros musicales y la oferta de ocio que ponemos a disposición del público” explica Orlando Palacios, director de comunicación y eventos de La Daurada y matiza “el Jazz & Blues La Daurada Festival queremos que se convierta en un hito dentro de nuestra programación de conciertos anual, una incursión en el mundo de los festivales temáticos y un gran homenaje a los miles de seguidores del jazz y el blues que hay en nuestro país, queremos que sea un viaje a las entrañas de New Orleans”. Por su parte, Dani Pérez e Isidre Melendres, directores artísticos de este nuevo proyecto, se refieren al propio festival como “un lugar de encuentro para los artistas y los amantes del jazz” y aclaran que es una oferta de ocio “única” a principios de octubre.

Un festival con historia

Todos los artistas que van a participar en la primera edición del Jazz & Blues La Daurada Festival serán artistas cuya trayectoria profesional o está ligada a nuestro país y algunos con gran proyección internacional como es el caso de Big Dani Perez, Ivan Kovacevic, Myriam Swanson o Lluís Coloma.

Vídeos

Presentación Jazz & Blues La Daurada Festival



