Desfile Internacional de Muertos 2019 en CDMX

miércoles, 2 de octubre de 2019, 17:49 h (CET) Por cuarto año consecutivo llega a CDMX como parte de los festejos del Día de Todos los Santos Por cuarto año consecutivo se presenta el Desfile Internacional de Muertos que se llevará a cabo el próximo domingo 27 de octubre a las 14:00 horas en las principales avenidas de la Ciudad de México. En esta ocasión el trayecto será diferente: saldrá del Zócalo capitalino, tomará Av. Juárez, para incorporarse a Reforma hasta Chapultepec y de ahí dirigirse a Polanco donde algunos elementos permanecerán.

El año pasado este desfile reunió a casi 2 millones de personas en la calle y más de 10 millones lo vieron por televisión, en esta cuarta edición, el desfile es organizado por el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, convocan a más de 1,000 Voluntarios, quienes le darán vida a los personajes que desfilarán juntos con 2 Carros Alegóricos, 24 empujables y más de 10 Marionetas Gigantes bajo la Narrativa “Un Regalo de Cantos y Flores de México para el Mundo”.

El recorrido iniciará en el Zócalo, después pasamos por 5 de mayo, Av. Juárez, reforma, Chapultepec, Polanco. El desfile tendrá un gran banderazo en el Zócalo para iniciar. El desfile oficial termina en la estela de luz. De ahí en adelante los carros empujables continuaran hasta Polanco.

El concepto de este desfile va de hablar sobre México, un país con una riqueza cultural inimaginable. México le ha regalado al mundo: colores, sabores, música, cantos, flores y una gran tradición de Día de Muertos.

"Este 27 de octubre quieren invitar al mundo a este Desfile Internacional de Muertos para celebrar la vida y unirnos como humanidad. Para dejarle a futuras generaciones una humanidad unida por la vida y no separada por la muerte”.

Cuando el desfile arrojo esas cifras de gente presente y que lo vio por TV, se decidió que debería utilizarse para lanzar un mensaje a México y al mundo:

Que esta tradición de muertos sirva para dejarle a futuras generaciones una humanidad unida por la vida y no separada por la muerte.

La primera etapa de este desfile ocurrió este sábado 7 de septiembre con las audiciones de voluntarios, a la cual llegaran cientos de personas que quieren ser parte de este ya emblemático y tradicional evento que enmarca las festividades de Día de Muertos en la Ciudad de México.

Se han inscrito más de 3 mil voluntarios, pero sólo mil de ellos lograrán disfrazarse, bailar, cantar y ser parte de este momento que ya se ha convertido en un referente internacional.

El Desfile de Muertos se lleva haciendo en la ciudad de México por 3 años. Esto ha hecho que muchísimo turismo y prensa internacional hayan volteado a ver a México como destino turístico y como nota de primera plana alrededor del mundo.

Los personajes que desfilarán ya recorrieron el mundo: Rusia, Paris, Londres, Berlín, Nueva York, Toronto, Montreal y Chicago.

