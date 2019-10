Decogas presenta el Plan Renove para calderas de gas Saunier Duval en Madrid Comunicae

miércoles, 2 de octubre de 2019, 15:53 h (CET) Cambio de la antigua caldera por una Saunier Duval con un descuento de 100 euros, sin sorteos. Plan Renove para calderas de gas en Madrid hasta el 15 de noviembre Con la llegada del frío los hogares necesitan prepararse para la larga temporada invernal; por eso, el Plan Renove para calderas de gas en Madrid se encarga de ayudar durante este proceso.

Dentro de todas las posibilidades que hay en el mercado para climatizar una vivienda, las calderas de gas Saunier Duval se caracterizan por ofrecer las últimas innovaciones tecnológicas al precio más bajo.

Ventajas de las calderas de gas Saunier Duval

Las calderas de gas Saunier Duval destacan por trabajar al mayor rendimiento del mercado y contar con la tecnología necesaria para ofrecer hasta un 30% de ahorro energético.

Además, son perfectas para utilizarse para climatizar la vivienda así como para el agua caliente de la ducha y lavabo. Por otra parte, trabajan con un combustible, el gas natural, mucho más económico que la electricidad; por eso, estas calderas están pensadas para viviendas a partir de 3 ó 4 personas o para aquellos hogares que vayan a utilizarlas de forma intensiva.

Las calderas de gas en general, y los modelos Saunier Duval en particular, se caracterizan por ofrecer beneficios como:

Menos consumo de combustibles fósiles con un mayor rendimiento: estas calderas tienen un rendimiento estimado superior al 100%. Por su parte, las tradicionales suelen trabajar entre un 70% y un 90%.

Reducen las emisiones de CO2: gracias a su bajo consumo de combustible fósil y su alto sistema de combustión, estas calderas reducen las emisiones de CO2 y, por tanto, su impacto medio ambiental.

Ahorro: las calderas de gas en Madrid suponen un ahorro del 30% en el hogar. El motivo principal es que estos elementos mantienen el calor gracias a la condensación que facilita la recuperación de la temperatura perdida.

¿Qué es el Plan Renove?

Esta iniciativa consiste en una serie de ayudas que lanzan la mayoría de las Comunidades Autónomas para facilitar a los hogares la sustitución de sus antiguas calderas de gas por otras más nuevas, obteniendo un ahorro económico y energético.

La idea surgió para reducir la emisión de elementos contaminantes en comunidades como Madrid y mejorar, al mismo tiempo, la seguridad de las viviendas. Por ello, algunos fabricantes como Saunier Duval se han unido a esta iniciativa.

A este Plan Renove para calderas de gas en Madrid pueden acceder:

Comunidades de propietarios o fincas particulares de dos o más viviendas.

Edificios de viviendas de comunidades de bienes con una potencia térmica nominal mayor de 70kW.

Edificios del sector terciario con una potencia térmica nominal superior a 70kW.

100 euros menos por una caldera Saunier Duval

Para que la llegada del invierno no sea tan complicada, en Decogas se puede adquirir, hasta el 15 de noviembre, una caldera de gas en Madrid de la marca Saunier Duval por 100 euros menos que en cualquier otra época del año.

Cómo se puede instalar una caldera de gas

La instalación de una caldera de gas, en cualquier caso, solamente puede ser realizada por profesionales autorizados, para garantizar un correcto acabado que asegure la seguridad del hogar.

Decogas sabe de la importancia de adquirir un elemento que ayude a climatizar una vivienda; son especialistas en la venta y la instalación de calderas de gas en Madrid. Tras más de 15 años en el sector, esta empresa de la Comunidad de Madrid cuenta con la suficiente experiencia para ofrecer el mejor acabado para una caldera de gas.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los usuarios, Decogas sólo trabaja con profesionales autorizados que aseguren un acabado de calidad. Además, todas sus instalaciones incluyen un servicio postventa de dos años.

