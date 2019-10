La Fundación Deporte y Desafío organiza la 3ª edición del Torneo Pro-Am Benéfico de Golf Comunicae

miércoles, 2 de octubre de 2019, 15:33 h (CET) ​​Entre los jugadores profesionales que lideraron los equipos, se encontraban figuras como Gonzalo Vicente, Pedro Oriol, Jacobo Pastor y Jordi García del Moral, entre otros​ Tras el éxito de las ediciones anteriores, la Fundación Deporte y Desafío ​​organizó ayer, martes 1 de octubre, su X Pro-Am Benéfico de Golf dirigido a empresas, con el fin de recaudar fondos para el desarrollo de sus objetivos fundacionales.

​La cita anual reunió a equipos amateurs de empresas como Banco Santander, Deutsche Bank, ASYS, Management Solutions, Informa, A&G, Seranco, Kefren Capital, Spencer Stuart, Entreriver, Incus Capital, Fundación Konecta, Pictet y Grupo Tamoin. Además, contó con la participación de un equipo formado por particulares.

​El plantel de jugadores profesionales que colaboran desde hace años con la Fundación Deporte y Desafío, representa lo mejor del panorama actual del golf en España. De esta forma, la octava edición del PROAM benéfico contó con profesionales de lujo como Gonzalo Vicente, Jacobo Pastor, Jordi García del Moral, Pedro Oriol, Antonio Hortal, Gonzalo Vicente, Javier Colomo, Javier Parada Puertas, Jaime Benito Barrientos, Javier Herranz, Juan Sarasti, Jaime Aguiar e Ignacio Sanchez-Palencia.

​El objetivo de este torneo es apoyar y fomentar la integración social de personas con discapacidad a través del deporte y recaudar fondos para el desarrollo de las distintas actividades deportivas que lleva a cabo la Fundación Deporte y Desafío.

​La entrega de premios contó con Michi Primo de Rivera como maestro de ceremonias y en esta ocasión contó. con trofeos de diseño clásico, con madera de los años 60 bañada en broce (trofeo de equipo para la empresa) y bolas de golf de época para los amateurs.

​El ganador del torneo ha sido el equipo de RK People que contaba con Jaime Aguilar como jugador profesional. Hubo también premios para el segundo y tercer clasificado, 2º Equipo de Deutsche Bank con Jordi García y 3º Seranco con Pedro Oriol; así como para el Drive más largo que fue de Álvaro Renfijo del equipo de individuales, y para la Bola más cercana en par 3 para Diego Oratiaba.

​Esta jornada deportiva y solidaria fue posible también gracias a la colaboración de Campo de Golf Santander, Cultivar, Ibéricos FISAN, Kölln, Lester, Carteal Casa do Sol, Pixi Beauty y Bravante, El Corte Inglés, Adidas, etc.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.