Consejos para realizar la limpieza general de la casa después del verano, según OhMyBox!

Durante las vacaciones, la casa ha permanecido mucho tiempo cerrada y es necesario realizar una limpieza general para ponerla a punto. Alquilar un trastero urbano es una de las soluciones para almacenar muebles y objetos y así facilitar la tarea Durante las vacaciones, las casas han permanecido mucho tiempo cerradas y es necesario airearlas para quitarles el polvo y la suciedad acumulados. Por eso, uno de los mejores momentos para realizar una limpieza a fondo del hogar es después del verano.

Y es que vivir en una casa limpia hace que sus inquilinos se sientan mejor. Según un estudio publicado en el Personality and Social Psychology Bulletin, las personas que viven en hogares desordenados tienen mayores niveles de estrés debido al ruido visual. Por eso, es importante organizar la vivienda antes de volver a la rutina diaria.

Para facilitar la limpieza a fondo de cada rincón de la casa se recomienda vaciarla de muebles y objetos que puedan estorbar. Por eso, una solución cada vez más en alza es alquilar un trastero urbano, al poder almacenar todo lo necesario en estos espacios próximos a la vivienda y durante el tiempo que se necesite. “Así los trasteros se convierten en una habitación más de la casa, en una extensión de esta donde guardar todos aquellos objetos para los que no tengamos espacio suficiente. Además, muchos de nuestros usuarios también aprovechan esta época del año para cambiar la ropa de temporada y guardar la que no vayan a usar” afirma Nicolás Pérez, CEO de la empresa líder en alquiler de trasteros urbanos OhMyBox!

Otras prácticas para facilitar la limpieza

Para que la casa quede impoluta y lista para acomodarse, los expertos recomiendan una serie de prácticas que lo harán más fácil y duradero.

Planificar la limpieza

Es de vital importancia planificar la limpieza que se va a realizar, dando prioridad a aquellos espacios que estén más sucios o desordenados.

Lo ideal es reservar los primeros días libres de los que se disponga para realizar la limpieza entre todos los miembros de la casa, así se hará mucho más llevadera. En poco tiempo la casa estará preparada para afrontar el otoño.

Deshacer las maletas y organizar los armarios

Deshacer las maletas después de las vacaciones es esencial para organizar el armario. Es importante aprovechar este momento para guardar la ropa de verano y preparar el fondo de armario al otoño.

También se recomienda limpiar y ordenar los armarios antes de guardar la ropa limpia y que huela bien durante el máximo tiempo posible. También ayudará a encontrar aquellas prendas de un solo vistazo.

Airear y limpiar el polvo y suciedad de todas las estancias

Abrir ventanas es esencial para realizar una limpieza a fondo. Airear los ambientes cargados con aire fresco provocarán una sensación de limpieza mayor a cada estancia.

Además, es necesario limpiar ventanas, puertas, muebles y cortinas para quitar todo el polvo que se haya acumulado sobre cada superficie. Los baños y la cocina son las partes que más se ensucian de la casa, por lo que habrá que limpiar también sus muebles y electrodomésticos a fondo con productos específicos y así prepararlos de nuevo para su uso.

Sobre OhMyBox!

OhMyBox! es la empresa líder de alquiler de trasteros urbanos en Barcelona. Con una inversión de cuatro millones de euros, cuenta en la actualidad con cuatro ubicaciones en el centro de Barcelona, Calabria, Glorias, Valencia y Marina que suman 14.000m2 de espacio de almacenaje.

Se trata de una compañía comprometida con la sociedad y el medio ambiente. OhMyBox! ha colaborado con la asociación de voluntarios Refugees Aid Barcelona, con la Fundación Infantil para la Protección Familiar y con la entidad Casals dels Infants.

