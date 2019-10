Bureau Veritas da al CSIO del Real Club de Polo Barcelona, el certificado de ‘Diseño de evento sostenible’

Bertrand Martin, Presidente Ejecutivo de Bureau Veritas, hará entrega este miércoles el certificado de ‘Diseño de Evento Sostenible’ al CSIO Barcelona 2019, el acontecimiento deportivo internacional más antiguo de España que acoge la final mundial de la Copa de Naciones Longines de salto en el Real Club de Polo de Barcelona, como reconocimiento al trabajo sostenible en su 108ª edición Bertrand Martin, Presidente Ejecutivo de Bureau Veritas, hará entrega este miércoles el certificado de ‘Diseño de Evento Sostenible’ al CSIO Barcelona 2019, el acontecimiento deportivo internacional más antiguo de España que acoge la final mundial de la Copa de Naciones Longines de salto en el Real Club de Polo de Barcelona, como reconocimiento al trabajo sostenible en su 108ª edición.

Este año, la organización del CSIO ha dado un paso más y ha sistematizado la gestión del mismo para promover un evento más respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para toda la sociedad. Así, se ha trabajado para garantizar una correcta gestión del agua; reducir la huella de carbono fomentando el uso de energías renovables; se ha trabajado en la reducción, correcta segregación y posterior gestión adecuada de los residuos generados; se han implementado medidas para garantizar la accesibilidad durante el concurso, así como la seguridad de los participantes, entre otros.

Los auditores de Bureau Veritas también han valorado todas las acciones respetuosas con la sociedad y con el impacto ambiental y económico que ha propuesto el campeonato, habiendo podido verificar que el diseño del CSIO 2019 ha seguido criterios de sostenibilidad.

Con este reconocimiento público, el CSIO Barcelona da el pistoletazo de salida a cuatro días apasionantes donde se dan cita los mejores jinetes del mundo, y en los que la organización trabajará para seguir construyendo una Barcelona más sostenible.

