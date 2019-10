Conectados: una llamada urgente a la conexión con las nuevas tecnologías en la industria publicitaria

El próximo 8 de octubre MarketingDirecto.com celebrará Conectados, un nuevo evento en el que agencias y anunciantes abordarán los retos que las nuevas tecnologías plantean en el sector publicitario Las nuevas tecnologías y su rápida evolución han desembocado en un escenario que se atisba como la nueva era digital.

Ante este nuevo paradigma, a la industria publicitaria ya no le basta con estar en contacto con las nuevas tecnologías, sino que debe ir un paso más allá, asumirlas y afrontar los desafíos que estas plantean en el camino de las empresas hacia alcanzar el éxito.

Y, para descubrirlo, MarketingDirecto.com presenta Conectados, un novedoso evento que tendrá lugar el próximo 8 de octubre en los cines Cinesa Méndez Álvaro 3D Madrid, y que pondrá el foco en el futuro de las nuevas tecnologías.

Durante la jornada, grandes expertos del sector compartirán sus opiniones y experiencias en el camino hacia la transformación digital, y servirán de inspiración a los más de 400 asistentes que podrán acudir.

Tras una presentación y un café de bienvenida, Gonzalo López Martín, digital Marketing Manager de Huawei Spain, será el encargado de inaugurar la jornada a las 9:30 horas. Seguidamente, IBM hablará sobre Acoustic, la nueva marca que recoge la suite de marketing y commerce de la compañía.

Se abordará uno de los temas que más preocupa a la sociedad: la sostenibilidad, y se hará de la mano de Dani Wu, experto en movilidad sostenible y conectada, a quien le relevará Alejandro Ugarrio, responsable de desarrollo digital en Atlético de Madrid, y Juan Carlos de la Vela, CEO de Indigitall.

Tras una pausa para para café, la agencia LEWIS retomará la ronda de ponencias, que se alargará hasta las 14:30 horas y se reanudará, tras la pausa de la comida, a las 15:30 horas.

Carlos Fernández Guerra, director de digital & social media en Iberdrola tomará el relevo de LEWIS y, tras él, lo harán Juan Millán, country manager Spain en Adot, Ángel Nigorra, director general en Bizum y Carlos Rojas, digital analytics EALA manager en Accenture Interactive.

"La nueva era digital" y "Confianza a ciegas" serán las dos mesas redondas que se celebrarán durante la jornada

#Conectados19 acogerá también dos mesas redondas: "La nueva era digital", que empezará a las 13:40 horas y durará hasta las 14:15 horas, y estará moderada por Carlos Gómez, partner & CMO en The Valley, y protagonizada por representantes de Airhopping, El Tenedor, The Valley, BlaBlaCar, Making Science, Zeotap y Tidart Ebay, quienes abordarán cuáles son las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial que se están aplicando a la industria publicitaria para mejorar la relación agencia-cliente.

Desde las 16:45 horas hasta las 17:15 horas, los representantes de Vodafone, Energy Sistem, Mediapost, ROI UP Group, Idealista y Pinterest serán quienes debatan sobre la confianza de marca, la personalización y la experiencia de cliente en la mesa redonda "Confianza a ciegas".

La dupla formada por Kerman Romeo, senior Brand manager en Seagram´s Gin, y Telmo Pagalday, líder de Contenidos en Pernod-Ricard, ilustrarán con dos de sus casos de éxito: Ruavieja y Mediacom, con los que reanudarán las conferencias tras la comida, que continuarán con las ponencias de Cristina García, digital director en Wavemarker, y Luiggi Surace, director de marketing en MSC.

A las 17:20 horas, tras la mesa redonda de la tarde, TAP TAP y Playstation se encargarán de poner fin a esta jornada, que estará presentada por Tokyo, un robot humanoide que enseñará cómo la robótica y la Inteligencia Artificial han venido para hacer la vida un poco más fácil.

Además, Conectados contará con unos excepcionales patrocinadores de oro: Accenture Interactive, Tap Tap, Mediacom, WAVEMAKER, Acoustic, LEWIS y Adot, patrocinadores de plata como Exterior Plus, Making Science, Mediapost, Hyundai, Tidart, ROI UP Group o Zeotap, y patrocinadores como Eventeas, Dinahosting y Smartme; además de sus colaboradores: Grupo ADD, Comunicae, Yarr tv, Gift Campaign, Minimalism, Miin, Enrique Gaya fotografía, Socks market y Regalos Gourmet.

Como despedida, todos los asistentes estarán invitados a asistir a un cóctel en el que podrán hacer networking, compartir opiniones y acabar el día con un buen sabor de boca.

MarketingDirecto.com es todo un referente en la celebración de eventos dentro del sector. Se recomienda acompañarles en este acontecimiento y no perderse la oportunidad de conectarse con la nueva realidad de la industria publicitaria, las marcas y la tecnología. Hágase aquí con sus entradas.