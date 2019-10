Prominer, mayorista de minerales líder de ventas online Desde su nueva sede ubicada en una nave industrial a 10 minutos de Barcelona, esta empresa dio un paso adelante a la hora de ofrecer un servicio de mayor calidad a sus clientes, que son principalmente propietarios de tiendas de minerales que visitan con frecuencia el almacén Redacción Siglo XXI

miércoles, 2 de octubre de 2019, 11:46 h (CET) Con más de 25 años de experiencia como mayorista de minerales, Prominer es una empresa que tiene hoy día un merecido lugar en el mundo de coleccionismo y el comercio de minerales gracias a su tienda física que durante años funcionó en Sant Joan Despí y que se trasladó a Santa Coloma de Cervelló en el 2018.



Desde su nueva sede ubicada en una nave industrial a 10 minutos de Barcelona, esta empresa dio un paso adelante a la hora de ofrecer un servicio de mayor calidad a sus clientes, que son principalmente propietarios de tiendas de minerales que visitan con frecuencia el almacén.



La expansión apunta al mundo online Con estos primeros cambios han mejorado la logística de distribución, con la intención de ir allanando el camino para efectuar su plan estratégico que contempla la expansión a internet.



De hecho sus clientes, en su mayoría propietarios de tiendas de minerales ya tienen su sitio en Prominer, una tienda online orientada a las necesidades de los comerciantes que necesitan acceder a las ofertas de este mayorista de minerales desde cualquier lugar de España y en ocasiones desde cualquier lugar del mundo.



¿Las nuevas instalaciones de Prominer? Como parte de su plan estratégico, cuentan con una la nave industrial con una exposición de 900 m2 y 3.000 m2 que funcionan como área de almacenaje y donde se puede encontrar todo tipo de minerales y piedras semipreciosas que se se emplearán para la elaboración de bisutería, elementos de decoración y terapias naturales, ...



Detrás de esta empresa con más de 25 años de experiencia está José Manuel Jurado, un eterno apasionado de los minerales quien cinco años antes de crear Prominer ya vendía y cambiaba minerales como autónomo, en ferias de muestras y de artesanías.



Estas nuevas instalaciones no solo le ofrecen la oportunidad de facilitar una excelente atención a los clientes que durante años les han comprado minerales de todo tipo, sino que les permite recibir y organizar los 10 contenedores marítimos que les llegan cada año desde los 5 continentes, además de otros contenedores más entre consolidados y grupajes menores.



¿Cómo han conseguido mantener el ritmo continuado de crecimiento? La empresa cuenta con varias líneas de negocio. La elaboración de productos a base de minerales es una de ellas, es así cómo pueden ofrecer al público pulseras, colgantes y abalorios de todo tipo.



También ofrecen piezas que son exclusivas para los coleccionistas, tales como geodas, drusas, esculturas que han sido talladas sobre material semiprecioso como la amatista o el jade.



Para quienes necesiten, la empresa dispone de aquellos minerales que se utilizan en terapias alternativas, sin dejar de lado sus más de 50 toneladas de minerales rodados o la selección de otros como: ágata, turmalina, cuarzo o lámparas de sal.



El objetivo es potenciar las ventas online Con una web muy completa y amigable, Prominer presenta una amplia colección de productos detalladas por categorías y con todas las facilidades de compra para los usuarios.



Este paso adelante solo es parte de el plan estratégico que han puesto en marcha para que entre el 2019 y el 2020 las ventas online se potencien y den paso a la expansión hacia nuevos mercados internacionales por la vía online.



Esto los pone a la vanguardia en la venta de minerales online, ya que han facilitado el acceso de muchas personas que no tienen la posibilidad de trasladarse hasta la nave industrial de la tienda mayorista de minerales más grande de España, la adquisición de todos sus productos mediante la tienda virtual.



Una gran solución para las tiendas minoristas y profesionales que trabajan con la venta de minerales, piedras preciosas y complementos, que no se encuentran cerca de Barcelona y que ahora pueden hacer sus pedidos al por mayor, por internet y a un excelente precio.



Los productos están muy bien organizados por categorías dentro de la tienda, lo cual hace muy sencilla la búsqueda haciendo que la experiencia del comprador sea tanto amena como satisfactoria.



La selección es súper completa y hay para todos los gustos y exigencias, estas son las categorías con las que los usuarios se van a encontrar:



Joyería y bisutería Con un abanico de opciones que se pierden de vista entre ellas llaveros, colgantes, anillos, entre piezas de pulseras, diseños de plata fina, collares, gemas, hilos, etc.



Naturales Como amatistas, citrinos, ágatas, fósiles, cristalizados o rodados gigantes entre otros.



Terapias Todo para las terapias alternativas como péndulos, runas, formas geométricas, varitas, malas y rosarios, etc.



Lámpara de sal De todos los tamaños y formas, así como lámparas de alumbre y selenita.



Formas Minerales con forma de huevos, esferas, formas geométricas, masajeadores, pirámides y más.



Decoración Una sección donde el cliente conseguirá piezas especiales, minerales, corazones, porta velas, lámparas, colgantes con hermosas figuras y corazones.



