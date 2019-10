La agencia edeon.net abre una tercera sede corporativa en México Comunicae

miércoles, 2 de octubre de 2019, 09:01 h (CET) La agencia de comunicación y marketing, que nació en 2010 en Sant Cugat del Vallès, ya cuenta con sedes en San Cugat del Vallés, en Girona y en la ciudad mexicana de Monterrey La firma edeon.net nació en Sant Cugat del Vallès hace diez años para cubrir la necesidad de muchas pymes que, debido a la crisis económica, tenían que externalizar sus departamentos de comunicación y marketing. Actualmente, con un equipo formado íntegramente por profesionales de la comunicación y del marketing cuenta con un método propio para calcular el retorno de las inversiones en el ámbito de la comunicación y el marketing empresarial, que sirve como punto de atracción para arraigar al mercado mexicano.

El método 'Social Media Dinamic Eficient' (SMDE) está avalado por una tesis doctoral y se sustenta por acciones estratégicas de marketing de contenidos. El Doctor Lluis Feliu, cofundador de edeon.net y profesor universitario, explica que "el método es la solución perfecta para todas aquellas empresas que no saben calcular el retorno de sus inversiones en marketing".

Añadiendo indicadores de reputación, de fidelización y de prescripción, la agencia edeon.net vincula sus estrategias a la redacción y la dinamización de contenidos. "Elaboramos contenidos pensados ​​para ser compartidos, desde notas de prensa, contenidos para redes sociales, web ... siempre con la convicción de que el consumidor busca calidad y que las empresas necesitan generar confianza", explica Lluís Feliu.

Por otra parte, Xavi Morlans (Moorly) que también es cofundador de edeon.net y se responsabiliza de los proyectos gráficos y tecnológicos, explica que "damos el salto a México con mucha ilusión ofreciendo las soluciones de consultoría digital que más están funcionando en Europa". Webs, landing pages, consultoría y formaciones abren un sinfín de oportunidades en el mercado mexicano. "Queremos demostrar que no hay ninguna frontera ni obstáculos para trabajar con las mejores tecnologías y campañas de marketing".

Nueva sede en Monterrey

Lídice Baeza, graduada en marketing, es la responsable de la sede de edeon.net en México. Cuenta con experiencia internacional en Toronto y en Barcelona, ​​donde hace años conoció de primera mano los métodos de trabajo de las agencias de marketing europeas. Baeza, que actualmente es la responsable de la oficina de edeon en México, también coordina todos los proyectos de clientes de centro América. "Queremos seguir creciendo como empresa y esta vez de la mano de México. Monterrey es el comienzo y el resto de la República Mexicana la meta final".

Sobre edeon.net

edeon.net es la agencia de comunicación y marketing especializada en la pequeña, mediana y gran empresa en Cataluña, México y España.

Con sus físicas en Girona, Sant Cugat del Vallés (Barcelona) y recientemente en Monterrey (México) trabaja con un equipo que ofrece servicios de comunicación, marketing, diseño y consultoría digital a empresas e instituciones de todos los sectores de actividades con operaciones dirigidas a los mercados de habla catalana, española y francesa.

La agencia nació en 2010 y desde el primer instante que apuesta por la proximidad y por la vocación de servicio. Como agencia especializada en la Comunicación, el Diseño y el Marketing apuesta por los contenidos de alta calidad.

