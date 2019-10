Entrevistas para Emma

Emma Ulloa ha publicado en el mes de septiembre la novela En el corazón de Londres, un libro de literatura romántica que nos traslada hasta la capital de Inglaterra para vivir una aventura contra reloj.



Hola, Emma. En primer lugar, felicidades por la publicación de tu libro. ¿Es la primera novela que publicas? Muchas gracias Eva. Sí, es la primera novela que escribo y que publico.



Háblanos, con tus palabras, de esta historia, por favor. Es un relato entretenido, de cuatro chicos jóvenes que viven una aventura intrigante en la capital británica, aderezada con una tierna historia romántica. Todo ello gira a su vez alrededor del robo de un famoso cuadro de Van Gogh en uno de los museos más importantes de Londres.



¿Cómo se te ocurrió? Digamos que dejé volar mi imaginación para ver hasta dónde llegaba y el libro que veis ahora fue el resultado de todo ello.



¿Por qué Londres y no otra ubicación? Bueno, Londres me pareció una ubicación interesante porque es una ciudad europea muy cosmopolita que me gusta mucho y que gusta mucho a casi todo el mundo. Pienso que da mucho juego.



La pregunta que se plantea en este libro es: ¿Viajarías a otro país para salvar al amor de tu vida? Pero, ¿qué respondería la autora? ¿Tú lo harías, Emma? Aquí la respuesta sería sí y no, o más bien depende. Si viera que verdaderamente es el amor de mi vida entonces lo más probable es que fuera a salvarlo pero con bastante miedo, no lo voy a negar, algo que también le ocurre a Alma, la protagonista de la novela.



El National Gallery de Londres es donde sucede el secuestro de Fabio. ¿Te gusta el arte? ¿Aparece en el libro alguna obra famosa? Si, el arte me gusta. De hecho, yo misma trabajo en un museo de arte contemporáneo. Admiro a las personas que entienden mucho de ese mundo y he querido reflejar en mi novela el gusto por las manifestaciones artísticas y los museos que las albergan. En ella aparece una pieza alrededor de la cual gira la aventura de nuestros cuatro amigos, que es la de Los girasoles de Van Gogh, una obra maestra desde mi punto de vista.



¿Qué lugares/ubicaciones de Londres aparecen en el libro? Aparecen unos cuantos lugares bastante conocidos. Está por ejemplo Notting Hill, el barrio donde Fabio alquila su piso, Picadilly Circus y Trafalgar Square, el National Gallery, el famoso Big Ben, que Alma contempla maravillada el día que llega a Londres y la famosa casa de subastas Christie´s, situada en King Street.



¿Hay alguna anécdota curiosa que nos quieras contar sobre la escritura de esta novela? Bueno, quizás que la escribí a base de esquivar mi falta de inspiración. Con esto quiero decir que me impuse un hábito de escritura diario sin importar si estaba inspirada o no. Podría decir que la mayor parte del tiempo estaba atascada, pero poco a poco me fueron llegando pequeñas inspiraciones que, sumadas una a una, hicieron posible que completara mi novela. Por eso yo aconsejo a los escritores noveles como yo que no dejen de escribir si están atascados. Todo es empezar.



¿Qué otros proyectos tienes en mente? De momento estoy disfrutando con la difusión de mi primera novela y, más adelante, quizá empiece de nuevo a escribir, esta vez algo diferente, fantástico, algo dirigido a un público más juvenil. Como todavía es algo incipiente no te puedo dar más información. Como dirían en el Un, dos tres: “hasta ahí puedo leer”.



Muchas gracias, Emma.



Gracias a ti, Eva.