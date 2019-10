IMF Business School analiza la opinión de los españoles acerca de las universidades de su región Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 17:09 h (CET) Madrid, Vizcaya y Barcelona son las provincias con las universidades más relevantes según los españoles, pero 3 de cada 10 consideran que las de su región no tienen el reconocimiento suficiente Son muchos los rankings y organizaciones que evalúan a las universidades a través de criterios como sus planes de formación, instalaciones, las ayudas que ponen a disposición de sus alumnos, sus apuestas por la internalización o sus reconocimientos. Aunque no existen unos parámetros fijos, lo cierto es que la mayoría de ellos no tienen en cuenta la opinión de los propios interesados.

Conscientes de ello y con el objetivo de conocer qué opinan los españoles de las universidades españolas en general y de su región en particular, IMF Business School ha realizado un estudio a partir de 1.130 encuestas a estudiantes que han concluido la carrera y profesionales que están pensando en realizar un máster o postgrado, con edades comprendidas entre los 23 y los 45 años, a nivel nacional y regional.

Según este estudio, 7 de cada 10 encuestados valoran de forma positiva a las universidades de su región, frente a un 30% que considera que no cuentan con el reconocimiento suficiente.

El TOP5 de comunidades autónomas con las Universidades mejor valoradas por sus propios habitantes lo encabezan la Comunidad de Madrid y Cataluña, ambas con un 90%, seguidas de País Vasco (87%), Asturias (85%) y Navarra (80%). Todas por encima de la media nacional.

En el lado contrario, se sitúan: Extremadura, donde el 60% de sus habitantes cree que no tienen reconocimiento suficiente; Canarias, con el 55% de la población pensando así, seguidas de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, todas ellas por encima de la media española.

¿Y a nivel nacional? Según los españoles las provincias con las Universidades más relevantes de España no son otras que Madrid, Vizcaya y Barcelona.

¿Pagar más por un máster oficial?

Otro de los aspectos que desde IMF Business School han querido tener en cuenta es si los españoles estarían dispuestos a pagar más por la oficialidad de su título. Según el informe realizado por la escuela de negocios, el 62%, estaría dispuesto a pagar desde 500 hasta 1.500 euros más por obtener un título oficial. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las cantidades extra que pagarían. El 47% de los españoles pagaría 500 euros más, mientras que un 12% estaría dispuesto a incrementar la inversión en 1.000 euros y un 3% subiría hasta los 1.500 euros.

A nivel autonómico, cabe destacar que Extremadura es la comunidad con un mayor porcentaje de estudiantes dispuestos a desembolsar más dinero (72%), seguida de Castilla-La Mancha (71%) y Canarias (70%). Curiosamente, se trata de las tres comunidades con un menor sueldo medio, según cifras del INE.

En el extremo opuesto se encuentran: Asturias, que con un 49% se sitúa como la Comunidad Autónoma con mayor reticencia a pagar más para que el máster o postgrado sea oficial, seguida de Galicia (48%) y Cataluña (42%).

