La Fundación Daniel y Nina Carasso impulsa 12 proyectos de impacto social

martes, 1 de octubre de 2019, 16:54 h (CET) Apoyará siete proyectos en Alimentación Sostenible y cinco en Arte Ciudadano para su desarrollo y consolidación durante los próximos dos años La Fundación Daniel y Nina Carasso apoya diferentes iniciativas de organizaciones que se atreven a mirar y construir el mundo de una manera distinta a través de dos líneas de acción, la Alimentación Sostenible y el Arte Ciudadano. La Fundación ha seleccionado un total de 12 proyectos de impacto social en sus convocatorias de 2019, que estuvieron abiertas desde el 5 de marzo hasta el 16 de mayo. En total se recibieron 175 candidaturas.

“Con las Convocatorias 2019 renovamos nuestro apoyo a propuestas innovadoras que pretenden impulsar una sociedad más justa e igualitaria. Las 12 iniciativas seleccionadas por el Jurado y validadas por el Patronato de la Fundación son un ejemplo de compromiso para acelerar el cambio hacia un mundo más sostenible y humanizado. Además de financiarlas, queremos acompañar, conectar y dar testimonio de estos proyectos de gran impacto social”, explica Isabelle Le Galo Flores, directora para España de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

El Programa de Alimentación Sostenible busca apoyar proyectos relacionados con ‘Obradores compartidos para un sistema alimentario sostenible’, una iniciativa complementaria a todos los demás esfuerzos desplegados para acelerar la transición hacia una alimentación sostenible. En esta convocatoria se recibieron 23 proyectos. El programa de Arte Ciudadano se centra en iniciativas relacionadas con la temática ‘Componer saberes para comprender los desafíos contemporáneos’ y promover proyectos de colaboración entre artistas, investigadores y ciudadanía. En esta convocatoria 2019 se recibieron 152 proyectos.

La selección de las iniciativas ha sido llevada a cabo mediante un proceso de evaluación de varios meses tras la presentación de las candidaturas, que incluye la pre-selección de los proyectos enviados, examinados por un grupo formado por miembros de la Fundación y consultores externos; la instrucción y evaluación, por parte de un consultor; y la selección final de los miembros del Jurado, que envían sus recomendaciones al Patronato de la Fundación para su validación.

Producción sostenible

En el marco de la convocatoria de ‘Obradores compartidos para un sistema alimentario sostenible’ se han seleccionado siete proyectos: “Esta convocatoria persigue el apoyo y acompañamiento en la puesta en marcha y consolidación de estos obradores compartidos, como espacios de producción y de gobernanza colectiva, donde varios productores realizan sus elaboraciones para comercializarlas bajo registro. Así se impulsa a pequeña escala la alimentación agroecológica y local”, asegura Eva Torremocha, responsable del programa de Alimentación Sostenible en España.

Las iniciativas seleccionadas son:

Belardi, Centro colectivo de transformación cárnica de Orduña (Vizcaya).

Centro agroalimentario de usos múltiples compartidos de Aguraín (Álava).

Obrador compartido en Carcaboso (Cáceres).

Obrador compartido para un sistema alimentario sostenible (Valladolid).

Obrador de La Vall (Valencia).

Obrador ecológico de la Subbética de Cabra (Córdoba).

S’Obrador de Binissalem, (Mallorca). El Jurado de esta convocatoria ha estado formado por Dionisio Ortiz, profesor titular en el departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia; Gloria Guzmán, directora y profesora del Máster Agricultura y Ganadería Ecológicas (UPO-UNIA) y profesora del Máster de Agroecología (UNIA-UPO-UCO); Jorge Cavero, director de CERAI; Esther Ávila, funcionaria de la Junta de Andalucía, responsable del programa de Producción Ecológica de la provincia de Cádiz; Enric Navarro, empresario, productor y comercializador de Terra i Xufa, y Mirene Begiristain, profesora e investigadora laboral permanente en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco.

Nuevos desafíos

La convocatoria de ‘Componer saberes para comprender los desafíos contemporáneos’ parte de la complejidad de los retos que afectan a las sociedades actuales, como el cambio climático, la destrucción de ecosistemas, la escasez de recursos que sustentan la vida en un planeta finito, la despoblación rural, la inestabilidad de los sistemas económicos, las crisis multifacéticas, etc., que requieren de una producción transdisciplinar de conocimiento y de una ciudadanía activa que participe en la recepción, generación y uso crítico de esos saberes. “Desde la Fundación queríamos propiciar con esta convocatoria novedosa contextos de encuentro, colaboración e hibridación entre las ciencias y las humanidades, las artes y la sociedad para comprender las interconexiones entre las distintas problemáticas”, sostiene Carlos Almela, responsable del programa de Arte Ciudadano en España.

Los proyectos elegidos en esta convocatoria han sido cinco:

Borradores del futuro. Historias y fabulaciones sobre mundos posibles (Álava)

Care/Full (Barcelona)

Instituto Mutante de Narrativas Ambientales (Madrid).

Municipios sostenibles: día a día frente al cambio climático, iniciativa conjunta de Vejer y Conil de la Frontera (Cádiz).

Planeta Debug. Videojuegos, conocimiento, serendipia y co-creación en el puzzle del cambio climático, Universidad Jaume I (Castellón). El Jurado de esta convocatoria ha estado compuesto por Tere Badía, secretaria general de Culture Action Europe; Chus Martínez, directora del Instituto de Arte de la Academia de Artes y Diseño FHNW de Basilea; Pau Alsina, doctor en Filosofía y director de la revista de arte, ciencia y tecnología Artnodes, impulsada por la Universitat Oberta de Catalunya; Jesús Carrillo, historiador de arte, profesor titular de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid; Josep Perelló, profesor agregado del departamento de Física de Materia Condensada de la Universitat de Barcelona y creador de OpenSystemsUB, y Mónica Bello, comisaria e historiadora del arte y directora de Arts at CERN.

