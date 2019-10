El escritor Pelayo Arango se incorpora como patrono a la Fundación Robert Kennedy Human Rights en España

La organización sin ánimo de lucro fue creada en 1968 en Washington para promover la justicia social y la paz en el mundo El escritor Pelayo Arango Lara se ha incorporado como patrono en la delegación española de la Fundación Robert Kennedy Human Rights. Con este nombramiento, el único autor de citas originales de España, se convierte en uno de los siete patronos de la organización y profundiza en su faceta filantrópica.

La Fundación Robert Kennedy Human Rights (RFK) es una organización sin ánimo de lucro creada en Washington DC (EEUU) en 1968 por personas de confianza y familiares del senador Robert F. Kennedy, para promover su legado moral y alcanzar su sueño de un mundo más justo y la paz mundial. La organización está orientada a mejorar la vida de las generaciones futuras gracias a un completo programa de actividades anuales y a una intensa actividad de concienciación y educación sobre los derechos humanos.

La Fundación ha trabajado los últimos años en España asociada con la Fundación International Studies, de la Universidad CIS – The College for International Studies, la Fundación Gregorio Peces-Barba, Fulbright España, y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Con ellas ha desarrollado con éxito su programa ‘Speak Truth to Power’, una iniciativa educativa internacional dedicada a la capacitación y concienciación en Derechos Humanos. En 2018 la delegación de la institución en nuestro país constituye ‘RFK España’ y muy recientemente, en junio de 2019, inicia su actividad oficial como Fundación autónoma.

Arango colabora asiduamente con ONGs, asociaciones y fundaciones, para las que realiza siempre una edición especial de cada uno de sus libros, los cuales dona íntegramente a dichas organizaciones. El autor vallisoletano ha puesto de manifiesto la oportunidad que supone entrar a formar parte de un proyecto que lucha por alcanzar la justicia social. “Para muchos podría parecer una quimera, algo imposible de conseguir, pero con el esfuerzo de todos se está un poco más cerca de vivir en un mundo justo y en paz. Es un honor poder aportar mi granito de arena también desde esta Fundación, promovida por una familia que es un referente mundial en la lucha por los derechos civiles y la búsqueda de la paz”, ha valorado.

Pelayo Arango Lara, además de único autor de citas propias u originales de España, es coach, psicoterapeuta infantil, pedagogo y psicopedagogo. Como escritor, aborda factores que afectan a la esencia del ser humano tales como el amor, la familia, la amistad, el miedo o el dolor empleando frases cortas que dan sentido a cada uno de estos temas. En sus libros, Pelayo explora la vida cotidiana, la realidad de las personas, sus luces y sus sombras, y crea un mosaico de mensajes inspiradores.

Obra y formación

Nacido en Madrid en 1979 pero afincado en Valladolid, Pelayo Arango es autor de tres libros: Mis Pensamientos (2014), La Filosofía del Dar (2016), y Un Viaje de Ida y Vuelta (2018). Actualmente, culmina los preparativos para el lanzamiento de su cuarta obra.

Es licenciado en pedagogía por Universidad Pontificia de Salamanca, y en psicopedagogía por la misma universidad. Ha obtenido también un Diploma de Estudios Avanzados en Coaching como proceso para mejorar el rendimiento de la Comunidad Educativa: Docentes Alumnos y Profesores. En la Universidad Camilo José Cela de Madrid, ha cursado un Máster en Inteligencia Emocional y un Máster en Coaching, y en la Universidad Pontificia de Salamanca, un Máster en Metodología de la Investigación de las Ciencias Humanas y Sociales. También se ha formado como Practitioner en Programación Neuro Lingüística en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Actualmente, está realizando un Doctorado en Psicología en la Universidad de Valladolid.

MediaKit