Las bodas más originales tienen destino propio: La Bobadilla, a Royal Hideaway

Las bodas it internacionales ya no se celebran en una isla caribeña, se celebran en esta maravillosa ciudad andaluza El lugar en el que se celebra un enlace dice mucho del mismo, ya que refleja la personalidad de los novios. La última tendencia, muy de moda entre la alta sociedad internacional, es casarse en fincas cercanas a Granada. La Bobadilla, a Royal Hideaway , estandarte del Slow Travel en nuestro país, se erige como destino perfecto para una boda de lujo.

Su exclusiva ubicación y la privacidad que ofrece son la base de una experiencia sublime, arrullada por el canto de los pájaros y el murmullo de las fuentes que colman el aire con su sosiego. El aroma de los olivares y de las flores que adornan la finca embriaga a los invitados, mientras las antorchas iluminan los románticos caminos bajo el cielo andaluz.

El hotel más romántico de Europa

No sólo ha sido premiado como el hotel más romántico de Europa, sino que también forma parte de The Leading Hotels of the World, la mayor red de hoteles de lujo. El hotel también posee la Placa de Oro al Mérito Turístico,

Otorgada por Su Majestad El Rey y considerada la máxima condecoración nacional con carácter civil honorífico en el ámbito del turismo. Una boda en la finca supone una experiencia llena de lujo y distinción. Un lujo relajado y natural, que enamora el alma de los asistentes.

Destino internacional

Granada es destino de alta sociedad. Son muchos los personajes aristócratas internacionales como Alejandro Santo Domingo, uno de los herederos de las grandes fortunas mundiales, los que eligieron pueblos de la Granada para celebrar su enlace. En La Bobadilla se celebran varios enlaces al año en su capilla, no consagrada, en la que huéspedes de multitud de países se dan el Sí, quiero. Además, la zona es de gran atractivo cinegético para los aficionados a la caza.

El lujo es personalización

La Bobadila, a Royal Hideaway es un oasis y un garante de esa calma y desconexión tan complicadas hoy en día, pero también cuenta con una completísima oferta de actividades y equipamientos para el máximo divertimento de los huéspedes. Desde un vuelo en helicóptero hasta fuegos artificiales, pasando por contar con una soprano. La plaza central, las espectaculares piscinas, los interminables jardines y las diferentes dependencias de estilo palaciego del hotel ofrecen un marco único que, como ya han comprobado parejas de todo el mundo, permanece en el recuerdo para toda la vida.

Sobre La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel es un Slow Hotel situado en la Sierra de Loja, Granada. Un complejo ubicado en una magnífica finca en el corazón de Andalucía, entre las monumentales ciudades de Granada, Córdoba, Málaga y Sevilla.

La Bobadilla cuenta con 67 amplias habitaciones exteriores cuidadosamente reformadas con lujosos cuartos de baño donde se combinan las maderas nobles, los mármoles y el ladrillo. Todas disponen de una decoración única y diferencial.

Además, durante su estancia, los huéspedes de La Bobadilla podrán disfrutar instalaciones como la piscina exterior rodeada de palmeras y bosque mediterráneo, gimnasio, centro de bienestar, su U-spa y múltiples pistas deportivas; así como una excelente propuesta gastronómica local en sus 3 restaurantes abiertos según temporada.

Acerca de Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.944 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. También forma parte del grupo Crestline Hotels & Resorts, una compañía hotelera independiente con 120 establecimientos. Para más información: www.barcelo.com

