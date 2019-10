Amós Lora publica su tercer CD con tan solo 19 años Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 12:33 h (CET) Es difícil encontrar en la actualidad un guitarrista con una trayectoria similar a la de Amós Lora, que con tan solo 19 años presenta ya su tercer trabajo discográfico. Ya lo intuyó Paco de Lucía cuando al escucharle tocar con sólo 10 años dijo de él: "Es el único guitarrista que toca su propio Zyryab, todos los demás tocan el mío" Hoy con la publicación de su nuevo álbum el joven guitarrista madrileño hace presentes las palabras del Maestro y se confirma con sus composiciones y su forma de tocar como un guitarrista diferente, con una personalidad propia, al que que se reconoce con tan sólo escuchar unas pocas notas.

DADGAD es un disco de guitarra, íntimo, sencillo, sin etiquetas. Un disco que se aleja de cualquier dictado, con el que Amós traslada a su personal mundo musical moldeado por el flamenco y el jazz, pleno de improvisación y armonía.

Todas las guitarras y otros instrumentos de este disco están tocados por Amós Lora.

Amós empezó a tocar la guitarra a los tres años y con siete años ya despertaba el interés de los grandes guitarristas del flamenco y el Jazz. Al di Meola escribió al escuchar tocar a Amós por primera vez "Oh Dios mío, es increíble; ahora si que tenemos un problema". Amós publica su primer CD "Cerro Negro" con 12 años y Paco de Lucía escribe en la presentación del disco "Amós, como sigas tocando así nos vas a mandar a todos a los albañiles".

Con 16 años publica su segundo álbum "Así lo veo" y ahora con 19 años ve la luz su tercer trabajo discográfico "DADGAD".

Amós ha tocado en algunos de los principales festivales de Europa como "Guitar Across Styles" y "Spring festival" ambos en Praga, "Festival internacional de guitarra de Estambul", "Festival flamenco de Lisboa", "Summer Festival" en Zagreb, "Festival flamenco de Mont de Marçan" entre otros.

https://www.amoslora.com/

https://www.facebook.com/AmosLora.Guitar

Vídeos

Entre dos aguas



