Wayra participa en la sexta edición de South Summit con 11 startups de Argentina, Chile y España Comunicae

martes, 1 de octubre de 2019, 11:13 h (CET) Wayra será un año más Global Partner de South Summit, el encuentro líder del ecosistema que tendrá lugar en el espacio madrileño de La Nave del 2 al 4 de octubre. José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, Gonzalo Martín Villa, CIO de Telefónica, Miguel Arias, director global de emprendimiento de Telefónica o César Alierta, presidente ejecutivo de Fundación Telefónica, estarán presentes en South Summit Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, estará presente en la nueva edición de South Summit con 11 startups de IoT, Inteligencia Artificial, Big Data, Fintech, Machine Learning, Ciberseguridad, Realidad Virtual y Business Services procedentes de Buenos Aires, Santiago de Chile, Barcelona y Madrid.

Wayra tendrá presencia destacada en la agenda del encuentro con ponentes como Miguel Arias, director global de emprendimiento de Telefónica, que el 1 de octubre compartirá en el Open Innovation Forum de South Summit, junto a Javier Perea, CEO de Smart Protection, y Nicolás Gatica, responsable de expansión de Increase, las claves para escalar con éxito una startup en el panel “Elefantes bailando con gacelas. La colaboración como una estrategia”. Ese mismo día, Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, participará en las breakout sessions de In3 con Juan de Antonio, CEO de Cabify, y Alejandro Artacho, CEO de Spotahome.

El 2 de octubre, a las 13:35 en el Arena Stage, Miguel Arias hará un recorrido sobre todo lo que ha aprendido tras realizar sus primeras 50 inversiones como director global de emprendimiento de Telefónica. Ese mismo día, Agustín Rotondo, country manager de Wayra Argentina, moderará un panel sobre cómo atraer el mejor talento para escalar mientras que Claudio Barahona, country manager de Wayra Chile, guiará un debate sobre internacionalización de startups. Guenia Gawendo, directora de inversiones y scouting de Telefónica, explicará su experiencia como responsable de los fondos de Telefónica y de las oficinas de scouting del grupo en Silicon Valley, china e Israel.

Arthur C. Clarke decía que “si la tecnología es lo suficientemente avanzada, es indistinguible de la magia”. Partiendo de esa premisa, el 3 de octubre Gonzalo Martín Villa, director de innovación de Telefónica, y Carlos Ruisánchez, Scouter & Dealflow manager de Wayra España, explicarán, mediante la magia, Internet Para Todos, uno de los proyectos más disruptivos de Telefónica que busca conectar a los no conectados en Latinoamérica.

La participación de Wayra en South Summit está alineada con la nueva estrategia de la compañía que busca invertir en startups tecnológicas, maduras y que encajen con en los proyectos estratégicos de Telefónica. Wayra contará con stand propio en el Marketplace donde el miércoles, 2 de octubre, estarán las startups MySphera, Synapbox, Paymark Fast, Increase y Simpliroute. El jueves, día 3, será el turno para Citibeats, Auravant, Camonapp y Allread. Y, por último, el viernes estarán SmartIotlabs y We Are Testers.

Una cita con la educación

Wayra también formará parte de los EnlightED Awards, entregando el premio Wayra ‘Most Scalable EdTech Startups’ a las startups del sector de la educación con mayor capacidad de crecimiento.

Promovido por Fundación Telefónica, IE University, Fundación Santillana y South Summit, enlightED contará con la participación de pensadores e innovadores de la talla de Niall Ferguson, Patricia Kuhl, Ju-Ho Lee, Simon Nelson, Kelly Palmer o Tal Ben Sahar, que darán respuestas a cuestiones como: ¿cuáles son los límites éticos de la tecnología?, ¿cómo se preparan las escuelas para el 2030? o ¿cómo formar a los profesionales en la era de la inteligencia artificial?

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.